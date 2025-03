Roca Rey visita la Casa Natal de Picasso: «Aquí se siente una vibra especial»

Aquí se siente una vibra especial». Así ha dicho sentirse este lunes Andrés Roca Rey durante el recorrido que ha efectuado al Museo Casa Natal ... de Picasso en Málaga para acercarse a la figura del pintor dentro de los actos previos a la celebración de la Corrida Picassiana del próximo 19 de abril, Sábado Santo, donde el diestro peruano compartirá cartel junto al malagueño Saúl Jiménez Fortes y el sevillano Juan Ortega ante reses de la ganadería de Álvaro Núñez.

Roca Rey se ha empapado de la figura de Picasso visitando las diferentes salas de la pinacoteca acompañado por el empresario de La Malagueta, José María Garzón, el director de la Casa Natal, Luis Lafuente, el director de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial, Borja Ortiz, y las explicaciones sobre la vida y la obra del pintor a cargo del jefe de Promoción Cultural de la Casa Nata, Mario Virgilio Montañez. Posteriormente, se ha detenido ante la estatua del artista en la plaza de la Merced, ha recorrido las naves de la iglesia de Santiago –donde el pintor fue bautizado– parándose ante la capilla donde reciben culto las imágenes de Jesús El Rico y la Virgen del Amor, y ha concluido la ruta por lugares vinculados a Picasso en la calle San Agustín antes de dirigirse a La Malagueta para conocer el recién inaugurado Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia.

En la Casa Natal y en la sala donde se exhiben algunos de los cuadros de temática taurina del pintor así como la capa española que solía lucir el artista cuando acudía a los toros, el joven diestro peruano ha afirmado sentirse «encantado» de estar en la pinacoteca. «Es bonito ver tantos recuerdos, tantas pinturas y hasta esta capa que en algún momento se puso ese genio que da nombre a la Picassiana. Es un tremendo orgullo estar en Málaga toreando su corrida», ha remarcado la máxima figura actual del toreo en declaraciones a los periodistas.

Roca Rey, que ha manifestado tener un gran interés en la figura del pintor malagueño, ha sostenido que «la mayor misión» de un artista tiene que ser lograr «hacer un mundo mejor». «Me acuerdo de una frase de Picasso al final de un texto donde dice que primero hay que cumplir las reglas como un profesional para luego poder romperlas como un artista. Y la verdad es que eso en la pintura, como lo demostró Picasso, y en el toreo y en la vida misma se lleva a cabo», ha subrayado.

Estrenará traje

Respecto al festejo del 19 de abril, el torero ha avanzado que estrenará un traje con motivos picassianos y se ha mostrado «muy contento» de poder hacer el paseíllo en Málaga, una plaza de primera, en una fecha –Semana Santa– donde no lo había hecho antes y hacerlo con los compañeros que le acompañan en el cartel. «Me hace una especial ilusión volver a torear con Fortes con quien el año pasado tuve la oportunidad de torear un mano a mano y estuvo increiblemente bien y me alegra porque es de aquí; me apetece muchísimo torear con él y con Juan Ortega. Espero que sea una tarde bonita y me hace especial ilusión ponerme un traje nuevo que me estoy haciendo para ese día y que todo salga bien», ha declarado.

En aquel festejo del 20 de agosto del 2024 en la Feria de Málaga, Fortes fue el triunfador saliendo a hombros de la plaza. Roca Rey ha dicho que no encara la Corrida Picassiana como una revancha. «El toreo y la vida es así, unas veces toca ganar, como le sucedió a él (Fortes) saliendo a hombros y a los demás al no ser tu día o por las circunstancias termina saliendo caminando. Hay un gran compañerismo entre los toreros. Al fin y al cabo cada uno tiene su camino, se pone delante de un toro para expresar lo que lleva dentro. El triunfo de otro te puede llegar a molestar cuando tú no lo acompañas en ese triunfo pero al final te alegras porque todo aquel que triunfa se lo merece», ha asegurado.

Sobre La Malagueta, donde ha logrado importantes triunfos como el conseguido en 2022 cuando resultó ganador del Capote de Paseo y el Estoque de Plata, el torero peruano asentado en Sevilla ha destacado que es una plaza «especial, sensible y encantadora, igual que la misma ciudad». «A mí me gusta Málaga, el sur; soy feliz viviendo en el sur», ha recalcado.

Tras el estreno en cines del documental 'Tardes de soledad' que protagoniza, el diestro peruano ha dicho que «la mayoría» de las críticas son buenas y que a raíz de la cinta «se ha empezado a hablar mucho más de tauromaquia».