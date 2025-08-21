Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Derechazo de Daniel Luque al segundo de su lote. pacurrón
Séptima de abono

Puerta grande a la raza de Daniel Luque en Málaga en una tarde donde volvió a fallar el ganado

Toros. ·

El sevillano entró por la vía de la sustitución y salió a hombros tras una faena en la que con poderío y determinación hizo al toro; una oreja cortó Ortega tras un trasteo de temple y torería mientras que un irregular Talavante se fue de vacío

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:10

El toro, la materia prima de la tauromaquia, está siendo este año la asignatura pendiente de la Feria de Málaga. En el día en que ... se cumplía un cuarto de siglo del primer indulto que hubo en La Malagueta – 'Guisante' de Buenavista, al que perdonó la vida Enrique Ponce en 2000– se repitió la historia de los días precedentes, salvo contadísimas excepciones, y el mal juego, por desrazados y blandos, de los toros del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto marcó un festejo que, fundamentalmente, en su primera parte estuvo también condicionado por las rachas de viento. La raza de Daniel Luque, que entró por la vía de la sustitución –en lugar de Morante–, y salió por la puerta grande y la torería y la actitud de Juan Ortega mitigaron la decepción de uno de los carteles que había despertado mayor interés –fue el primero que el pasado viernes colgó el cartel de 'No hay billetes'–, mientras que un irregular Talavante volvió a pasar por La Malagueta con más pena que gloria.

