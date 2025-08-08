Pepe Moral y Pablo Páez impartirán una clase de toreo de salón en Málaga
Toros. ·La cita es este lunes, 11 de agosto, en la sala cultural de La Malagueta y en la plaza Antonio Ordóñez, junto a las taquillas de la plaza
Málaga
Viernes, 8 de agosto 2025, 18:31
El matador de toros Pepe Moral y el novillero rondeño Pablo Páez, que tomará la alternativa en la próxima feria taurina de Málaga, impartirán este ... lunes, 11 de agosto, una clase de toreo de salón en una actividad organizada por la empresa Lances de Futuro en colaboración con la Escuela Taurina Provincial.
El taller de toreo de salón para los alumnos de esta escuela y jóvenes y aficionados prácticos que quieran participar se desarrollará en dos escenarios: la sala cultural de La Malagueta, donde a las 11.30 horas se celebrará una charla con los alumnos, y la plaza de Antonio Ordóñez, junto a las taquillas, donde a las 12.30 horas será la clase práctica de toreo, que estará abierta a aquellos niños y jóvenes aficionados en general, que quieran vivir la experiencia de torear junto a los dos diestros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.