Clase de toreo de salón celebrado el pasado año junto al Pompidou e impartida por David Galván. salvador salas

Pepe Moral y Pablo Páez impartirán una clase de toreo de salón en Málaga

Toros. ·

La cita es este lunes, 11 de agosto, en la sala cultural de La Malagueta y en la plaza Antonio Ordóñez, junto a las taquillas de la plaza

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:31

El matador de toros Pepe Moral y el novillero rondeño Pablo Páez, que tomará la alternativa en la próxima feria taurina de Málaga, impartirán este ... lunes, 11 de agosto, una clase de toreo de salón en una actividad organizada por la empresa Lances de Futuro en colaboración con la Escuela Taurina Provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

