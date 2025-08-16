Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El toro de la alternativa de Páez. sur
Tercera de abono

Pablo Páez tomará la alternativa con el toro 'Caminante'

Toros. ·

El rondeño recibirá el doctorado de manos de Pepe Moral y con Molina como testigo ante un lote completo de Murteira Grave.

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:37

'Caminante' es el nombre del toro de la ganadería de Murteira Grave con el que esta tarde tomará la alternativa Pablo Páez en el ... tercer festejo del abono de la feria taurina de Málaga. El rondeño recibirá el doctorado de manos de Pepe Moral y con José Fernando Molina como padrino; ambos debutan en la plaza de toros de La Malagueta.

