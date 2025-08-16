Pablo Páez tomará la alternativa con el toro 'Caminante'
Toros. ·El rondeño recibirá el doctorado de manos de Pepe Moral y con Molina como testigo ante un lote completo de Murteira Grave.
Málaga
Sábado, 16 de agosto 2025, 14:37
'Caminante' es el nombre del toro de la ganadería de Murteira Grave con el que esta tarde tomará la alternativa Pablo Páez en el ... tercer festejo del abono de la feria taurina de Málaga. El rondeño recibirá el doctorado de manos de Pepe Moral y con José Fernando Molina como padrino; ambos debutan en la plaza de toros de La Malagueta.
En el festejo, a partir de las 19 horas, se lidiará un encierro completo de la ganadería de Murteira Grave. El hierro portugués fue declarado como la mejor ganadería de la feria del pasado año logrando el Trofeo Juan Breva. Galardón que fue recogido por Joaquín Murteira este sábado en el transcurso de un acto en el Real Club Mediterráneo.
ORDEN DE LIDIA
1.- 'Caminante', número 14, negro mulato, 570 kilos, nacido el 12/19.
2.- 'Chileno', número 24, castaño, 513 kilos, nacido el 09/20.
3.- 'Tres copas', número 52, negro mulato, 486 kilos, nacido el 11/20.
4.- 'Bienhechor', número 12, negro bragado, 512 kilos, nacido el 09/19.
5.- 'Estupendo', número 27, castaño, 529 kilos, nacido el 02/21.
6.- 'Cocaína', número 5, negro, 526 kilos, nacido el 09/20.
Primer sobrero: 'Portugal', número 50, negro mulato, 586 kilos, nacido el 09/20.
Segundo sobrero: 'Ateniense', número 19, negro bragado, 553 kilos, nacido el 09/20.
El festejo estará presidido por Antonio Roche, quien estará acompañado en el palco por Paco Arijo como asesor artístico y José Luis Monterroso como asesor veterinario.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.