La novillada con picadores abre este jueves el abono en La Malagueta

Tras el prólogo del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas, La Malagueta acogerá a partir de este jueves, 14 de agosto, el abono programado por la ... empresa gestora del coso, Lances de Futuro. Un ciclo que se inaugura con la novillada con picadores, donde harán el paseíllo Ignacio Candelas, Julio Méndez y López Ortega para medirse a reses de la ganadería de Antonio Rubio Macandro a partir de las 7 de la tarde.

Candelas (Ronda, 2001) hará su primer paseíllo en La Malagueta, una plaza a la que llega después de que la pasada semana cuajara una gran actuación en la novillada nocturna celebrada en Las Ventas de Madrid, donde perdió el trofeo por el fallo con la espada, pero dejó una grata impresión entre los aficionados. El rondeño debutó con picadores en julio de 2024 en la plaza castellano manchega de La Solana.

También se presentará en la plaza de Málaga Julio Méndez. Nacido en Arenas de San Pedro (Ávila) en 2007, el joven espada se formó en la Escuela Taurina de Badajoz y debutó con los del castoreño el pasado febrero en la plaza de Mérida ante reses de José Luis Pereda, en un festejo donde compartió cartel con Sergio Domínguez 'El Mella' y Jorge Hurtado.

Cierra el cartel Santiago López Ortega (Chihuahua –México–, 2005), quien debutará con picadores en este festejo al haber sido el triunfador del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 'La Malagueta' del pasado año. Un festejo donde cortó dos orejas a un toro de la ganadería de Dolores Rufino en una tarde donde hizo el paseíllo junto a Mario Vilau y Cristian Restrepo.

Los novillos que saltarán al ruedo en este primer festejo del abono malagueño llevarán el hierro de la ganadería propiedad del que fuera matador de toros Antonio Rubio Macandro. Unas reses de encaste Salvador Domecq, que lucirán divisa grana y blanca y que pastan en las fincas 'Aradilla', en el término municipal de Villarrasa y 'La Zorrera', en La Palma del Condado, ambas en Huelva.