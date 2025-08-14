Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los novillos, esta mañana, en los corrales de La Malagueta. sur

'Borrachito' abre el abono de la feria taurina de Málaga

Toros. ·

Ignacio Candelas, Julio Méndez y López Ortega, que debuta con picadores, lidiarán un encierro completo de Antonio Rubio Macandro

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:22

Málaga celebra este jueves, 14 de agosto, el primer festejo del abono de su feria taurina con una novillada con picadores donde se lidiará un ... lote completo del hierro de Antonio Rubio Macandro. 'Borrachito' será el primer burel que saltará al albero de La Malagueta a partir de las 19 horas.

