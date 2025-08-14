'Borrachito' abre el abono de la feria taurina de Málaga
Toros. ·Ignacio Candelas, Julio Méndez y López Ortega, que debuta con picadores, lidiarán un encierro completo de Antonio Rubio Macandro
Málaga
Jueves, 14 de agosto 2025, 13:22
Málaga celebra este jueves, 14 de agosto, el primer festejo del abono de su feria taurina con una novillada con picadores donde se lidiará un ... lote completo del hierro de Antonio Rubio Macandro. 'Borrachito' será el primer burel que saltará al albero de La Malagueta a partir de las 19 horas.
El cartel lo conforman el rondeño Ignacio Candelas, el abulense Julio Méndez y el mexicano López Ortega, que debuta con picadores como ganador, el pasado año, del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 'La Malagueta'.
ORDEN DE LIDIA
1.- 'Borrachito', número 52, colorado, 461 kilos, nacido el 05/22.
2.- 'Lucero', número 54, castaño, 473 kilos, nacido el 11/21.
3.- 'Codicioso', número 51, castaño, 450 kilos, nacido el 12/21.
4.- 'Aparecido', número 64, castaño, 471 kilos, nacido el 12/21.
5.- 'Latero', número 72, colorado, 484 kilos, nacido el 03/22.
6.- 'Botellista', número 68, colorado, 524 kilos, nacido el 11/21.
Primer Sobrero. 'Avaricioso', número 65, castaño oscuro, 490 kilos, nacido el 01/22.
Segundo Sobrero. 'Bandolito', número 57, castaño, 489 kilos, nacido el 11/21.
El festejo estará presidido por Antonio Roche, quien contará en el palco con Paco Arijo como asesor artístico y José Luis Monterroso como asesor veterinario.
