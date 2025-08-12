Estos son los finalistas del Certamen de Escuelas Taurinas de Málaga
Toros. ·Manolo Martínez, Ignacio Garibay y Manuel Domínguez se medirán este miércoles a reses de Antonio López Gibaja
Málaga
Martes, 12 de agosto 2025, 22:50
Manuel Domínguez (Málaga), Ignacio Garibay (Madrid) y Manuel Domínguez (Sevilla) son los tres mejor puntuados por el jurado profesional y por el público y que ... este miércoles, 13 de septiembre harán el paseíllo en La Malagueta ante reses de Antonio López Gibaja.
El festejo comenzará a las 19 horas y será retransmitido en directo por las cámaras de 101TV con la narración de Daniel Herrera y los comentarios de Antonio Lozano, con el periodista Manuel García con el micrófono en el callejón. Asimismo, se podrá seguir por 'streaming' a través de Youtube.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.