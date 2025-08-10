El Certamen de Escuelas Taurinas inaugura este domingo doce días de toros en La Malagueta

Después del aperitivo que supuso el triunfal festejo celebrado el Sábado Santo, La Malagueta volverá a abrir sus puertas este domingo para los festejos de ... agosto, donde Málaga vivirá doce días consecutivos de toros. Los ochos festejos –seis corridas de toros, una de rejones y una novillada picada– que componen el abono confeccionado por la empresa Lances de Futuro tendrán como prólogo los cuatro espectáculos que componen el Certamen de Escuelas Taurinas 'La Malagueta'.

Un certamen organizado por la Escuela Taurina Provincial de Málaga con el patrocinio de Lances de Futuro que este 2025 cumple su mayoría de edad al alcanzar la XVIII edición y donde este año participarán un total de trece escuelas taurinas de España, Portugal y México. Serán quince alumnos los que harán el paseíllo en las tres semifinales buscando los tres puestos de la final, cuyo ganador tendrá como premio el debut con picadores en la feria taurina de Málaga del próximo año.

Entre quienes se vestirán de luces hay tres alumnos de la Escuela Taurina de Málaga –Manolo Martínez, Jaime Padilla y Antonio Arias–, uno de Ronda –Cayetano Rojas– y otro de Antequera –José 'El Duende'–. Junto a ellos, jóvenes promesas de Vilafranca de Xira, Aguascalientes, Valencia, Albacete, CITAR (Guadalajara), Madrid, Sevilla, Motril y Algeciras.

Durante el certamen se anima a los asistentes a colaborar en la recogida de alimentos para la ONG Rincón Contigo

Las tres semifinales y la final –que será retransmitida por 101TV– comenzarán a las 19 horas y la entrada será gratuita. Este año, se ha puesto en marcha una iniciativa solidaria ya que cada día durante el certamen se llevará a cabo una recogida de alimentos para la ONG Rincón Contigo y por ello desde la organización se anima a los asistentes a colaborar.

Un jurado profesional y como novedad este año el propio público a través de sus dispositivos móviles, votarán para elegir los alumnos que pasan a la final y el ganador. Además, cada uno de los días y como previa a la novillada, se ofrecerá una exhibición de toreo con vacas por parte de los alumnos más jóvenes de todas las escuelas taurinas de la provincia.

Un día después de la final comenzará el abono, cuyo eje gira en torno a las dos tardes de Morante y Fortes y la presencia de Roca Rey. Un ciclo donde tomará la alternativa Pablo Páez, se despedirá de la afición malagueña Cayetano y se presentarán en La Malagueta diestros como Pepe Moral, Víctor Hernández y José Fernando Molina.

Los carteles del certamen

Domingo 10 de agosto. Erales de Marcos Núñez para Manolo Martínez (Málaga); Armando Bustos (Motril); José 'El Duende' (Antequera); Pablo Lozano (Algeciras) y Jacob Robledo (Aguascalientes).

Lunes 11 de agosto. Reses de Voltalegre para Jaime Padilla (Málaga); Daniel Moset (Guadalajara); Ignacio Garibay (Madrid); Cayetano Rojas (Ronda) y Manuel Domínguez (Sevilla).

Martes 12 de agosto. Reses de Toros de La Plata para Vicente Sánchez (Vilafranca de Xira); Joaquín Manzur (CITAR); Alejandro González (Albacete); Daniel Artazos (Valencia) y Antonio Arias (Málaga).

Miércoles 13 de agosto. Reses de Antonio López Gibaja para los tres alumnos mejor puntuados.