Mari Paz Vega se retirará de los ruedos en 2026

Mari Paz Vega (Málaga, 1974) pone fecha a su despedida de los ruedos. La torera de El Palo se retirará en 2026, una temporada donde ... espera poder hacer el paseíllo en plazas de España y América, según ha anunciado la matadora de toros este viernes en una comparecencia junto al que volverá a ser su apoderado -ya lo fue en sus inicios profesionales-, Lázaro Carmona, y a la escritora y periodista estadounidense Muriel Feiner, autora del libro 'Mujer y tauromaquia. Desafío y logros«.

Vega ha elegido 2026 porque se cumplirán 35 años desde que debutó de luces -el 15 de agosto de 1991 en Cariñena (Zaragoza)-, lo que la convierte en la mujer con la carrera más larga en los ruedos. Un hito histórico al que se une el hecho de que fue la primera mujer que se convirtió en matadora en España al tomar la alternativa en Cáceres con el toro 'Carpintero' de José Luis Marca el 29 de septiembre de 1997 con Cristina Sánchez como madrina y Antonio Ferrera de testigo.

«Nunca pensé en hacer una despedida, pero me llamó Lázaro para hacerla y que él me llevaría en la que también va a ser su último apoderamiento de un torero», ha explicado Mari Paz Vega, quien afronta con «ilusión» la que será su última temporada de una trayectoria donde no lo ha tenido fácil, pero nunca ha desfallecido y siempre ha dado la cara cuando ha estado anunciada en los carteles; festejos en los que tenido que lidiar con hierros de los denominados 'duros'.

En ese adiós a los ruedos, Vega confía en poder despedirse de plazas que han significado mucho en su carrera profesional como Zaragoza o Málaga. En el caso de La Malagueta, ha recordado que es «donde he nacido, donde me he formado en la Escuela Taurina, y donde he logrado importantes triunfos».

Trece años sin hacer el paseíllo en su ciudad

La malagueña no hace el paseíllo en la plaza de la capital desde el 13 de agosto de 2012 cuando toreó junto a Leandro y David Galván ante toros de El Tajo y la Reina, cortando una oreja. Cuatro años antes, abrió la puerta grande 'Manolo Segura' tras cortar dos orejas a toros de Jaralta. «Espero poder despedirme de Málaga porque no he tenido fracasos en esta plaza para no volver», ha subrayado.

Mari Paz Vega ha recordado que le ha dedicado «muchos años» al mundo del toro y «ha llegado el momento de pensar en hacer otras cosas con tu vida». Aunque en los últimos años no ha tenido muchas oportunidades ha remarcado que «nunca he perdido la ilusión por seguir toreando y entrenando cada día».

Preguntada sobre cómo ha visto la evolución del papel de la mujer en los últimos años en el toreo, Vega ha sostenido que «sigue habiendo puertas cerradas» y ha añadido que son puertas que si cuentas con «un apoderado fuerte puedes echar abajo, aunque luego tienes que responder en el ruedo».

Ampliar Carmona, Vega y Feiner, en la comparecencia ante la prensa. ñito salas

En este sentido, la malagueña confía en que los buenos oficios y contactos de Lázaro Carmona le permitan abrir esas puertas en la temporada de su adiós. «Mari Paz Vega ha escrito una página importante en la historia del toreo, con un currículo muy importante ante toros muy serios que no ponen en duda su capacidad; por lo que debe despedirse como merece«, ha subrayado el apoderado.

Carmona ha recordado que la malagueña ha pisado algunas de las plazas más importantes del panorama taurino, confirmando en los cosos de Las Ventas de Madrid, la Santa María de Bogotá y la Monumental de México, donde salió a hombros el 11 de marzo de 2011, siendo, hasta la fecha, la única mujer que ha conseguido un triunfo de este calado en la capital azteca.

A lo largo de su trayectoria ha sido América donde Mari Paz Vega ha fraguado gran parte de su carrera, contando con gran cartel en México, Venezuela, Perú o Colombia. En el caso de España, en 2024 apenas toreó unos cuantos festivales.

Por su parte, Muriel Feiner, ha reivindicado que «el mundo del toro le debe una despedida importante» a Vega. «Ella lo merece y creo, que los aficionados también lo merecen», ha apostillado.