Vega, este viernes, en la rueda de prensa ofrecida en el Hotel Elíseos. ñito salas

Mari Paz Vega se retirará de los ruedos en 2026

Toros. ·

La malagueña, la mujer con la carrera más larga en los ruedos con 35 años de trayectoria, afronta con «ilusión» su última temporada y confía en volver a hacer el paseíllo en La Malagueta

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:53

Mari Paz Vega (Málaga, 1974) pone fecha a su despedida de los ruedos. La torera de El Palo se retirará en 2026, una temporada donde ... espera poder hacer el paseíllo en plazas de España y América, según ha anunciado la matadora de toros este viernes en una comparecencia junto al que volverá a ser su apoderado -ya lo fue en sus inicios profesionales-, Lázaro Carmona, y a la escritora y periodista estadounidense Muriel Feiner, autora del libro 'Mujer y tauromaquia. Desafío y logros«.

