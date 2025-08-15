Grata impresión de Julio Méndez ante una desrazada novillada

Dos horas y cincuenta y un minutos duró el festejo con el que se abrió el abono de la feria taurina de Málaga. Cabe confiar ... en que no sea la tónica habitual, sobre todo, cuando en el albero hay pocos argumentos artísticos, lo que provoca el aburrimiento y el cansancio en los tendidos –este jueves hubo espectadores que a la caída del quinto abandonaron La Malagueta–. Del escaso balance artístico de la tarde el principal responsable fue la mala novillada que Macandro envió al coso del Paseo de Reding desde tierras onubenses. Reses correctamente presentadas, muy parejas en cuanto a tipo e incluso en las capas, pero carentes de raza, de clase y de fuerza. Un hecho que condicionó el festejo y ante el que se estrellaron las ilusiones de los tres actuantes en su debut en La Malagueta.

La terna estuvo por encima de las nulas condiciones de los novillos y entre ellos causó una grata impresión por su concepto y su oficio Julio Méndez, que cortó la primera oreja del ciclo malagueño; otra se llevó el mexicano López Ortega en el día en que debutó con los del castoreño, mientras que Ignacio Candelas, que hizo el paseíllo infiltrado a consecuencia de los dolores provocados por voltereta sufrida hace unos días en Madrid, sólo pudo mostrar firmeza ante dos oponentes que no ofrecieron opciones de triunfo.

Julio Méndez ya demostró sus cualidades en su turno de quites en el primero del festejo con unas ajustadas chicuelinas. Pero su mejor carta de presentación ante la afición malagueña fueron las exquisitas verónicas, por su trazo y gusto, con que recibió a 'Lucero'. No estuvo acertada su cuadrilla durante la lidia y el tercio de banderillas. El abulense, formado en la Escuela Taurina de Badajoz, brindó al público una faena iniciada con la mano diestra donde en las primeras tandas demostró dominio y poderío 'tragándole' al novillo; con la izquierda, donde el burel tenía menos recorrido, dejó algunos muletazos de buen trazo. En la fase final del trasteo se situó en los terrenos de cercanías, donde tiró de recursos como los circulares invertidos. Sufrió una voltereta sin consecuencias al perderle la cara al burel. Concluyó con bernardinas. Se tiró muy de verdad a la hora de matar, dejando una estocada desprendida.

Ampliar Méndez, paseando la primera oreja de la feria. pacurrón

Volvió a destacar Julio Méndez con el capote en el quinto, donde cuajó cinco verónicas muy templadas ganándole terreno al novillo hacia los medios, donde remató con dos chicuelinas mirando al tendido y una revolera. La faena de muleta la inició de rodillas en el tercio ligándole una tanda que caló en los tendidos. 'Latero' ofreció algunas buenas embestidas en el arranque del trasteo, que el joven novillero aprovechó para instrumentarle un par de series con la diestra donde hubo mando y dejó constancia de su buen concepto taurino. Por la izquierda, el novillo tuvo un recorrido más corto. El epílogo de la faena volvió a desarrollarse en los terrenos de cercanías, concluyendo con unas manoletinas. Dejó una media estocada perpendicular y desprendida y tardó en ir a por el descabello, dejando dos golpes de verduguillo hasta que el burel se echó. Esta circunstancia enfrió los tendidos y dejó el premio en una ovación en reconocimiento global a su actuación.

Ignacio Candelas llegó a Málaga con el buen sabor de boca que dejó a los aficionados su actuación del pasado 7 de agosto en Madrid y con ganas de triunfar. En la actitud que tiene que tener un novillero se fue a portagayola a recibir a su primero, al que dio una larga cambiada, donde fue golpeado, sin consecuencias, por la pala del pitón de 'Borrachito'. No pudo lucirse con el capote y respondió por ajustadas gaoneras al quite de Julio Méndez. Brindó al matador de toros de Ronda Niño de Leo una faena donde demostró oficio y firmeza ante un novillo mirón y que se colaba, al que terminó dominando y logrando tandas ligadas con la derecha a base de dejarle la muleta puesta en la cara para que repitiera. Terminó con un arrimón. Dejó un pinchazo sin soltar antes de cobrar una estocada trasera. La petición de oreja en los tendidos fue minoritaria y el premio quedó en una ovación.

Ampliar Derechazo de Ignacio Candelas al primero de su lote. pacurrón

Después de que sus compañeros de cartel hubieran logrado una oreja, Candelas salió en el cuarto a no dejarse ganar la pelea, pero enfrente se encontró a un 'Aparecido' de embestida incierta y nada clara desde el inicio. Brindó al público una faena donde estuvo porfión ante un novillo que se defendía, sin apenas recorrido y que se revolvía con rapidez. En un descuido al perderle la cara al burel fue arrollado sin consecuencias. Dejó un pinchazo sin soltar, una estocada trasera y 6 descabellos.

El tercero de lidia ordinaria fue devuelto por su flojedad e invalidez. Al sobrero lo recibió López Ortega con unas estimables verónicas. Brindó a su apoderado, el matador de toros Luis Miguel Encabo, una faena iniciada por alto sentado en el estribo y con dos pases de rodillas. Por el derecho logró algunos buenos muletazos, mientras que fue imposible por el izquierdo. Unas manoletinas de rodillas caldearon el ambiente y tras dejar un bajonazo, el bonancible público le premió con una oreja.

Ampliar Manoletinas de rodillas de López Ortega al tercero del festejo. Pacurrón

En línea con el comportamiento de sus hermanos, el sexto no ofreció opciones. López Ortega no pudo estirarse con el capote y con la muleta lo intentó por ambos pitones ante un 'Botellista' aplomado, sin recorrido y que no tenía un pase. Mató de un pinchazo.

FICHA DEL FESTEJO

Lugar: Plaza de toros de La Malagueta.

Ganadería: Se lidiaron seis novillos de Antonio Rubio Macandro, el tercero como sobrero, de correcta presentación y parejos; fueron desrazados y blandos.

Toreros: Ignacio Candelas (grana y azabache): ovación tras leve petición y ovación tras aviso; Julio Méndez (verde y oro con los cabos blancos): oreja y ovación tras dos avisos; López Ortega (malva y oro): oreja y silencio.

Incidencias: Jueves 14 de agosto. Primera de abono. Media entrada en tarde de temperatura agradable. Presidió Antonio Roche. Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo por los toreros fallecidos en los últimos meses vinculados a Málaga Alfonso Ordóñez, José Ortega y Miguel Soler 'Gasolina'. Se desmonteró José Manuel Más tras banderillear al quinto. En la enfermería, tras la lidia del cuarto, fue atendido Ignacio Candelas de una «contusión a nivel de tercio medio cara postero-externa de muslo derecho y una contusión sobre el esguince del tobillo derecho», según el parte médico.