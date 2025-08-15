Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Natural de Méndez al novillo de su presentación en La Malagueta. pacurrón
Primera de abono

Grata impresión de Julio Méndez ante una desrazada novillada

Toros. ·

El abulense y el mexicano López Ortega, que debutó con picadores, cortaron las dos primeras orejas del abono en una tarde donde el rondeño Ignacio Candelas estuvo firme ante los dos novillos de Macandro, que no dieron opciones

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:00

Dos horas y cincuenta y un minutos duró el festejo con el que se abrió el abono de la feria taurina de Málaga. Cabe confiar ... en que no sea la tónica habitual, sobre todo, cuando en el albero hay pocos argumentos artísticos, lo que provoca el aburrimiento y el cansancio en los tendidos –este jueves hubo espectadores que a la caída del quinto abandonaron La Malagueta–. Del escaso balance artístico de la tarde el principal responsable fue la mala novillada que Macandro envió al coso del Paseo de Reding desde tierras onubenses. Reses correctamente presentadas, muy parejas en cuanto a tipo e incluso en las capas, pero carentes de raza, de clase y de fuerza. Un hecho que condicionó el festejo y ante el que se estrellaron las ilusiones de los tres actuantes en su debut en La Malagueta.

