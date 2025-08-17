'Tártaro' abre la corrida de rejones en Málaga
Toros. ·Sergio Galán, Diego Ventura y Martín Ferrer lidiarán un encierro con dos toros de Benítez Cubero y cuatro de Pallarés
Málaga
Domingo, 17 de agosto 2025, 13:40
'Tártaro', de la ganadería de Benítez Cubero, abrirá la corrida de rejones que se celebrará esta tarde en Málaga en el cuarto festejo del ... abono. Un encierro que será lidiado por Sergio Galán, en su regreso a La Malagueta tras seis años de ausencia, Diego Ventura y el malagueño Ferrer Martín.
En el festejo, a partir de las 7 de la tarde, se lidiarán dos toros de Benítez Cubero y cuatro de Pallarés, el otro hierro del mismo ganadero.
ORDEN DE LIDIA
1.- 'Tártaro', número 13, berrendo en negro, 554 kilos, nacido el 12/20. Benítez Cubero
2.- 'Zapito', número 23, berrendo en negro, 569 kilos, nacido el 02/21. Benítez Cubero
3.- 'Granadito II', número 54, berrendo en negro, 524 kilos, nacido el 03/21. Pallarés
4.- 'Noruego', número 28, berrendo en negro, 525 kilos, nacido el 02/21. Pallarés
5.- 'Filibustero', número 14, negro, 538 kilos, nacido el 02/21. Pallarés
6.- 'Narciso', número 20, negro bragado, 520 kilos, nacido el 02/21. Pallarés
Primer sobrero. 'Báltico', número 38, negro bragado, 537 kilos, nacido el 12/20.
Segundo sobrero. 'Zagalito', número 20, negro bragado, 520 kilos, nacido el 02/21.
El festejo estará presidido por Carlos Bueno, quien estará acompañado en el palco por Adolfo Ramos como asesor artístico y Antonio Moreno como asesor veterinario.
