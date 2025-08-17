Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las reses en los corrales de La Malagueta. sur
Cuarta de abono

'Tártaro' abre la corrida de rejones en Málaga

Toros. ·

Sergio Galán, Diego Ventura y Martín Ferrer lidiarán un encierro con dos toros de Benítez Cubero y cuatro de Pallarés

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:40

'Tártaro', de la ganadería de Benítez Cubero, abrirá la corrida de rejones que se celebrará esta tarde en Málaga en el cuarto festejo del ... abono. Un encierro que será lidiado por Sergio Galán, en su regreso a La Malagueta tras seis años de ausencia, Diego Ventura y el malagueño Ferrer Martín.

