Málaga sirve en bandeja la cultura japonesa

En ocasiones la vida no encuentra otra forma que parar que sacarse de la manga un buen susto. En su caso fue un accidente de tráfico, un atropello que le dejó fracturadas la tibia y el peroné. Tenía una empresa de decoración y varias iniciativas en marcha, pero convivía con la sensación de que aquello no funcionaba. Así que decidió tomarse un respiro y volver hacia algo que le había fascinado desde niña: Japón. Aprendió el idioma, abrió un restaurante, Okami, y mientras tanto en el horizonte cobraba fuerza el deseo de difundir la cultura del país asiático «más allá de los estereotipos».

Es la vocación de la primera Semana Cultural Japonesa organizada en Málaga y puesta en palabras por la principal artífice de la iniciativa, Olga Grymierski, cuyo Restaurante Okami colabora en la iniciativa promovida por la Embajada de Japón en España. El programa de actividades gratuitas está previsto del 1 al 7 de octubre y cuenta con el apoyo de la Universidad de Málaga (UMA), el Ayuntamiento de la capital, la Fundación Unicaja, el Museo Carmen Thyssen, Japan Foundation, la Escuela Oficial de Idiomas y Aehcos, entre otras entidades.

Detalle de caligrafía tradicional japonesa. / SUR

«Queremos incorporar manifestaciones quizá menos conocidas por el gran público, pero que son fascinantes, con la intención de abrir el abanico y ampliar el conocimiento de la gente sobre la cultura japonesa», comparte Grymierski sobre la propuesta enmarcada en las actividades organizadas con motivo del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y Japón.

De este modo, la Semana Cultural Japonesa planteará proyecciones de películas, conferencias y talleres dedicados a diversas disciplinas creativas. El Ikebana dedicado a los arreglos florales y el Origami, sobre las figuras de papel creadas sin emplear tijeras ni pegamento darán paso a manifestaciones más singulares. Serán el caso de las demostraciones de Iaido, arte marcial japonés relacionado con el desenvainado y envainado de la katana, y el Kuydo, traducido como«el camino del arco», cuya demostración realizará en Málaga Belén Pérez, directora nacional del Departamento de Nihon Kyudo para España.

Semana cultural japonesa Título. 'Viviendo Japón'. Fechas. Del 1 al 7 de octubre. Actividades. Proyecciones de cine, conciertos, conferencias, talleres gastronómicos y demostraciones de diferentes manifestaciones culturales de la tradición japonesa. Acceso. Todas las actividades serán gratuitas, previa inscripción de los interesados Organiza. La Embajada de Japón en España, con la colaboración del Restaurante Okami Entidades colaboradoras. Universidad de Málaga, Fundación Unicaja, Museo Carmen Thyssen, Japan Foundation, Escuela Oficial de Idiomas y Ahecos, entre otras.

Junto a esas manifestaciones, Grymierski –distinguida por la Embajada de Japón por su labor de difusión de la cultura nipona en España– pone el acento en otra delicada disciplina venida del país asiático que tendrá protagonismo en la Semana Cultural Japonesa: el Nerikomi, una técnica tradicional de modelado de cerámica basada en crear los motivos ornamentales combinando barros de diferentes colores, en lugar de pintando la superficie del objeto.

Referente cultural

Una técnica de la que saldrán los futuros vasos y jarras para el sake que se servirá en el nuevo destino de Okami. Porque, tras presentarse en sociedad allá por 2012 en un pequeño local de la calle San Juan de Letrán y trasladarse luego a su actual sede a la calle Císter, Okami espera completar su mudanza a la calle Mariblanca después del verano.

Y el viaje será físico, pero también conceptual. Porque el nuevo local concederá más importancia a su propuesta cultural. «El objetivo es hacer de Okami un referente de la cultura japonesa», reivindica Grymierski. Sabe que la tarea será ardua, pero no se arruga. Más bien todo lo contrario. Al fin y al cabo, ha convertido en emblema vital una sentencia popular japonesa: 'Me caigo siete veces y me levanto ocho'. Aunque a veces duela como una fractura doble en la pierna.