Natural de Pepe Moral al toro de su presentación en Málaga. pacurrón
Tercera de abono

Debut triunfal en Málaga de Moral y Molina en una alternativa gris de Pablo Páez

Toros. ·

El sevillano corta una oreja a base de pundonor, mientras que el albaceteño logra dos generosos trofeos del bonancible público, mientras que el toricantano no tiene opciones ante una decepcionante corrida de Murteira Grave

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:12

El reloj de la plaza marcaba las 19.17 horas cuando Málaga sumó un nuevo matador de toros a su historia taurina. El rondeño Pablo ... Páez recibió la alternativa de manos de Pepe Moral –la primera que concede en su trayectoria– en presencia de José Fernando Molina ante el toro 'Caminante' de Murteira Grave. No fue la tarde soñada para el joven diestro ya que tuvo una actuación gris, mientras que sus dos compañeros sí lograron el triunfo. El diestro sevillano logró una oreja como premio al pundonor y la actitud que demostró, mientras que el albaceteño consiguió dos trofeos del bonancible público malagueño.

