Debut triunfal en Málaga de Moral y Molina en una alternativa gris de Pablo Páez

El reloj de la plaza marcaba las 19.17 horas cuando Málaga sumó un nuevo matador de toros a su historia taurina. El rondeño Pablo ... Páez recibió la alternativa de manos de Pepe Moral –la primera que concede en su trayectoria– en presencia de José Fernando Molina ante el toro 'Caminante' de Murteira Grave. No fue la tarde soñada para el joven diestro ya que tuvo una actuación gris, mientras que sus dos compañeros sí lograron el triunfo. El diestro sevillano logró una oreja como premio al pundonor y la actitud que demostró, mientras que el albaceteño consiguió dos trofeos del bonancible público malagueño.

En la que estaba considerada como la corrida torista del ciclo, había expectación por ver los toros de Murteira Grave después del buen juego que dieron el pasado año, lo que le hizo ser considerada la mejor ganadería de la feria. Sin embargo, en esta ocasión tocó la cruz de la moneda y decepcionó el encierro que llegó a La Malagueta desde la finca 'Galeana' en tierras portuguesas. Descastados y sin opciones fueron los seis animales que saltaron al ruedo.

Al toro de su alternativa –el del mayor peso de la corrida– lo recibió Páez con un ramillete de verónicas y una media de buen sabor donde 'Caminante' humilló y metió la cara. A la postre serían las únicas buenas embestidas que ofreció. Concluida la siempre emotiva ceremonia de la alternativa y el brindis a su familia, Páez intentó hacer faena a un toro ya a la defensiva y parado que no se empleó. En tandas cortas y por ambos pitones, el rondeño estuvo porfión intentando justificarse, pero entre las nulas condiciones del burel y su falta de experiencia –ya que no ha toreado en su etapa novilleril todo lo que hubiera deseado– no hubo posibilidad de lucimiento. Con la espada no estuvo acertado y dejó cuatro pinchazos.

Ampliar Molina, con poco ajuste, en un muletazo por la derecha. pacurrón

Tampoco le dio opciones el sexto de la tarde. 'Cocaína' no se empleó en ningún momento y sacó complicaciones que requerían manos más expertas. No pudo lucirse en el recibimiento con el capote. Tras brindar a Borja Ortiz, director de Asuntos Taurinos de la Diputación de Málaga y que ha sido una pieza fundamental para que Páez pudiera tomar la alternativa, el toricantano se situó delante de la cara de un animal sin apenas recorrido y que llevó siempre la cara muy alta. De forma incomprensible sonó el pasodoble a cargo de la banda de Miraflores y Gibraljaire entre algunas protestas del respetable, ya que no era faena para música. Tras probarlo por ambos pitones y percatarse de que en ese pozo no había agua, el diestro se fue a por la espada. Dejó dos pinchazos antes de una estocada baja.

La de Málaga fue la primera corrida de toros de Pepe Moral tras su triunfo en la pasada Feria de Abril de Sevilla ante las reses de Miura. Un festejo que significó un punto de inflexión en la carrera del diestro sevillano, que en los últimos años ha pasado por momentos complicados en el plano personal y profesional. En esta nueva etapa que está viviendo el torero de Los Palacios se le nota de nuevo ilusionado y comprometido con el toreo.

Y lo demostró en su primero, el toro de su debut en La Malagueta, yéndose a portagayola para recibir con una larga cambiada a 'Chileno', a la que siguieron unas estimables verónicas. Ya en esos primeros compases el 'murteira' mostró que era un manso de solemnidad: salía huido, fue remiso a ir al caballo y no tuvo acometividad en banderillas. Pese a esas malas condiciones que hacían albergar pocas esperanzas, Moral brindó al público una faena iniciada con mandones doblones por bajo para sacar al toro al tercio, donde logró muletazos con la diestra de mando y firmeza; con la izquierda y dado que el animal no repetía, los naturales también fueron de uno en uno ya que no era posible la ligazón. Mató de una estocada trasera de efecto rápido.

Ampliar Derechazo de Páez al toro de su alternativa. pacurrón

De nuevo se fue a la puerta de chiqueros a recibir al quinto, que salió andando y tuvo que aguantar con valor hasta que se arrancó para darle una larga cambiada. Por chicuelinas al paso lo llevó al caballo. Brindó al empresario José María Garzón –que le puso en los carteles– una faena iniciada de rodillas con pases por alto. Nada bueno ofreció 'Bienhechor' en unas embestidas donde calamocheaba y ante las que Pepe Moral respondió con firmeza para sacarle algunos buenos muletazos. En uno de los pases lo desarmó y lo pisó. Dejó cinco pinchazos antes de una estocada casi entera.

También se presentó como matador de toros en Málaga José Fernando Molina. A su primero, el más manejable del encierro, lo recibió con una larga cambiada y estimables verónicas. Inició la faena de rodillas con pases por alto y un pase cambiado por la espalda rematadas con una trincherilla, ya de pie, con sabor. Las tandas, fundamentadas en la mano derecha, se sucedieron ligadas pero sin ajuste y terminó en los terrenos de cercanías. Mató de estocada. Aunque el público pidió las dos orejas estuvo acertado el palco en conceder sólo una. Dio una injustificable segunda vuelta al ruedo.

Ampliar Ceremonia de alternativa. pacurrón

Otra cortó en el quinto, donde no hubo lucimiento con el capote y brindó al público una faena donde estuvo afanoso ante un toro incierto. Mató de estocada trasera.

FICHA DEL FESTEJO

Lugar: Plaza de toros de Málaga.

Ganadería: Se lidiaron seis toros de Murteira Grave, de correcta presentación y descastados, el más manejable fue el noble tercero.

Toreros: Pepe Moral (caña y oro): oreja y silencio tras aviso; Molina (verde esperanza y oro): oreja y petición de la segunda y dos vueltas al ruedo y oreja; Pablo Páez (blanco y oro, de estreno): ovación tras aviso y silencio.

Incidencias: Sábado 16 de agosto. Tercera de abono. Algo menos de media entrada en tarde calurosa. Presidió Antonio Roche, que fue pitado por no conceder, con buen criterio, la segunda oreja pedida por el público para Molina en el segundo de la tarde. Se desmonteró Víctor del Pozo tras banderillear al último del festejo. Pepe Moral fue atendido en la enfermería de «un hematoma dorsolateral en el pie izquierdo, un dolor moderado a palpación sobre tercer y cuarto metatarsianos y una erosión local. Pronóstico leve», según el parte médico.