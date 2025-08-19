Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Paseíllo en La Malagueta. sur

Daniel Luque sustituirá a Morante en su segunda tarde en Málaga

Toros. ·

El cartel lo completan Alejandro Talavante y Juan Ortega con reses del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 19 de agosto 2025, 12:34

Ya hay sustituto para Morante en su segunda tarde en Málaga. El sevillano Daniel Luque será quien ocupe este miércoles el lugar del diestro de ... la Puebla, que no podrá comparecer tampoco en su segundo compromiso en Málaga al no haberse recuperado de su cogida del pasado 10 de agosto en Pontevedra, según ha anunciado la empresa Lances de Futuro.

