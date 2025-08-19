Daniel Luque sustituirá a Morante en su segunda tarde en Málaga
Toros. ·El cartel lo completan Alejandro Talavante y Juan Ortega con reses del Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto
Málaga
Martes, 19 de agosto 2025, 12:34
Ya hay sustituto para Morante en su segunda tarde en Málaga. El sevillano Daniel Luque será quien ocupe este miércoles el lugar del diestro de ... la Puebla, que no podrá comparecer tampoco en su segundo compromiso en Málaga al no haberse recuperado de su cogida del pasado 10 de agosto en Pontevedra, según ha anunciado la empresa Lances de Futuro.
Así el cartel para la séptima de abono de Málaga queda formado por Alejandro Talavante, Daniel Luque, que regresa a La Malagueta tras varios años de ausencia, y Juan Ortega ante reses de la ganadería salmantina de Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto.
Lances de Futuro anuncia que el plazo para las posibles devoluciones de entradas, tras el cambio de cartel de la corrida del 20 de agosto, será hasta las 12 horas de este miércoles, tal y como se fija en el artículo 71.6 del vigente Reglamento Taurino de Andalucía, aprobado por Decreto 87/2025, de 26 de marzo de 2025.
