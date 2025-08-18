Oreja a la valentía y el compromiso de Fortes en Málaga

Ausente Morante en su primera comparecencia y con la incógnita aún de si reaparecerá este miércoles en La Malagueta, gran parte del peso de la ... feria taurina recae sobre Fortes, el otro diestro anunciado dos tardes. En su primera comparecencia ante sus paisanos, el malagueño sobresalió con una destacada actuación en sus dos toros logrando una oreja de peso en reconocimiento a su valentía y su compromiso. Y eso que, como sus compañeros de cartel, no lo tuvo fácil ante la decepcionante, por descastada, corrida con el hierro de Torrealta, que no dio opciones a una terna que estuvo muy por encima de las reses llegadas desde tierras gaditanas. Un festejo donde Diego Urdiales –que sustituyó a Morante y cuya baja apenas se dejó sentir en las taquillas ya que fueron pocas las devoluciones– cuajó una gran faena y Pablo Aguado firmó una digna actuación preñada de torería.

Fortes cortó la oreja al quinto del festejo, el de mayor peso del encierro. Con cinco verónicas y dos medias de excelente trazo y buen gusto recibió a 'Gordito', al que llevó al caballo con chicuelinas al paso. El malagueño dejó crudo al toro en varas ya que apenas recibió dos leves picotazos. En el tercio de quites se vivió uno de los momentos más interesantes de una tarde con alto nivel capotero. Pablo Aguado dibujó tres verónicas y una media con compás y temple al ralentí que hicieron vibrar a la plaza. Respondió Fortes a la verónica y en el primer lance fue prendido, afortunadamente sin consecuencias, y ya de pie dejó unas buenas verónicas. En el tercio de banderillas, el 'torrealta' hizo hilo con Francisco Gómez Pascual y cuando lo tenía prácticamente cogido hizo un quite providencial Urdiales, que fue ovacionado por el público. Tras brindar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y al pregonero de la feria taurina de 2025, el aficionado y arquitecto José María Morente, Fortes inició la faena de muleta con unos mandones pases para sacar al animal al tercio, donde le plantó faena con firmeza y logró, con la pureza de su toreo y valentía, estimables muletazos por ambas manos. Terminó en los terrenos de cercanías. Mató de una estacada entrando con decisión y en la rectitud de la embestida. Tras pasear la oreja hizo un gesto con la montera señalando que el próximo jueves, en su segunda comparecencia en La Malagueta, habrá más.

Ampliar Urdiales, a la verónica, en el primero de la tarde. pacurrón

El primero de su lote fue un animal que desde el recibimiento con el capote empezó a colarse por el pitón izquierdo. 'Liante' no se empleó de salida por lo que Fortes no pudo lucirse con el capote, aunque en el quite sí dejó unas buenas chicuelinas y una media verónica. En banderillas, el burel esperó. Pese a las nulas condiciones que presentaba el toro, el malagueño brindó al público una faena que estuvo presidida por el valor y la exposición, tragándole mucho a un toro con medio viaje, reservón y con la cara alta. Muy meritoria fue la faena de un entregado Fortes. Mató de estocada trasera.

Nueve años después de su debut en Málaga, regresó a La Malagueta Diego Urdiales. Un reencuentro que fue feliz, ya que el riojano cuajó una completa actuación en el primero de su lote. Primorosas y templadas fueron las verónicas con las que recibió a 'Vencido' ganándole terreno y abrochadas con una media muy templada que fue un auténtico cartel de toros. Desde ese recibimiento el 'torrealta' dio síntomas de su falta de fuerzas, aunque tuvo la virtud de la nobleza. Tras brindar a Fortes, Urdiales firmó un torerísimo inicio de faena sacándose al toro con pases por alto y trincherillas. Ya en el toreo fundamental, las tandas fueron cortas ya que a partir del tercer muletazo, el toro protestaba; en un trasteo fundamentado sobre la mano izquierda, sobre el albero dibujó algunos buenos naturales de gran plasticidad y temple. Mató de estocada desprendida. El público pidió mayoritariamente la oreja, pero el palco no la concedió dando dos clamorosas vueltas al ruedo.

Ampliar Aguado, al natural, ante el último del festejo. pacurrón

En el cuarto, otro animal que adoleció de falta de fuerzas, intentó estirarse a la verónica con más voluntad que lucimiento. 'Pocarropa' perdió varias veces las manos por lo que fue protestado por el público. En la muleta, Diego Urdiales planteó una faena a media altura ante un animal sin transmisión y se excedió en el trasteo ya que el público le pedía que lo matase ante las nulas condiciones. Dejó una estocada desprendida.

El tercero de la tarde salió sin acometividad y Pablo Aguado le echó muy bien el capote abajo para sacarlo a los medios. En los primeros tercios, 'Instructor' no se empleó y tiró gañafones. A la muleta llegó mirón. El sevillano estuvo muy dispuesto y tuvo mucho mérito ante un animal desrazado. Le robó algunos buenos naturales. Mató de un pinchazo hondo.

Ampliar Entrega del Capote de Paseo a Fortes. pacurrón

En el último del festejo, Aguado destacó con unas buenas verónicas rematadas con una media ante un toro que de salida se empleó más que sus hermanos. Sin embargo, a la muleta llegó con la misma falta de casta que el resto. El sevillano volvió a dejar un torero inicio de faena con pases con alto con la mano apoyada en la madera, trincherillas y un molinete. Lo intentó por ambas manos ante un toro de embestida rebrincada pero no hubo lucimiento. Dejó cuatro pinchazos antes de dejar media estocada.

FICHA DEL FESTEJO

Lugar: Plaza de toros de La Malagueta.

Ganadería: Se lidiaron reses de Torrealta, de correcta presentación, descastados y blandos.

Toreros: Diego Urdiales (albero y azabache): dos vueltas tras petición mayoritaria y ovación; Fortes (tabaco y oro): ovación y oreja; Pablo Aguado (azul noche y oro): ovación y silencio.

Incidencias: Lunes 18 de agosto. Quinta de abono. Lleno en los tendidos en tarde con bochorno. Presidió Antonio Roche, que fue abroncado por no conceder la oreja del primero. Saludaron tras parear al sexto Joselito Rus y Sánchez Araújo. Al finalizar el paseíllo Fortes recibió el Capote de Paseo como triunfador de la feria taurina de 2024 de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en presencia de la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y del presidente del jurado del galardón, el doctor Juan Pedro de Luna.