Derechazo de Fortes al quinto del festejo, del que logró un trofeo. pacurrón
Quinta de abono

Oreja a la valentía y el compromiso de Fortes en Málaga

Toros. ·

El malagueño destaca en su primer paseíllo del abono en una tarde con decepcionante juego de los toros de Torrealta y alto nivel con el capote. Urdiales cuaja una buena faena y Aguado firma una digna actuació

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:40

Ausente Morante en su primera comparecencia y con la incógnita aún de si reaparecerá este miércoles en La Malagueta, gran parte del peso de la ... feria taurina recae sobre Fortes, el otro diestro anunciado dos tardes. En su primera comparecencia ante sus paisanos, el malagueño sobresalió con una destacada actuación en sus dos toros logrando una oreja de peso en reconocimiento a su valentía y su compromiso. Y eso que, como sus compañeros de cartel, no lo tuvo fácil ante la decepcionante, por descastada, corrida con el hierro de Torrealta, que no dio opciones a una terna que estuvo muy por encima de las reses llegadas desde tierras gaditanas. Un festejo donde Diego Urdiales –que sustituyó a Morante y cuya baja apenas se dejó sentir en las taquillas ya que fueron pocas las devoluciones– cuajó una gran faena y Pablo Aguado firmó una digna actuación preñada de torería.

