La magia de Jorge Blass se propone llenar la plaza de toros de Estepona

Con una baraja de cartas en las manos es capaz de cualquier cosa. Acostumbrado a apostar fuerte, el mago Jorge Blass (Madrid, 1980) se ... ha propuesto llenar este viernes día 5 la plaza de toros de Estepona (22 horas). Un reto que espera conseguir con 'Flipar', título de su espectáculo y toda una promesa del efecto que busca producir en los espectadores con su 'show'.

Recomendado para todos los públicos, este espectáculo es un compendio de los mejores trucos de Blass a largo de su ya dilatada carrera. Así, en la obertura de 'Flipar' suceden 27 efectos de magia en solo cinco minutos, mientras que durante la representación un espectador del teatro se hará invisible y se sucederán hasta diez ilusiones inéditas, en las que el mago ha estado trabajando durante dos años. «'Flipar' es una palabra que entiende mi hijo de 14 años y mi padre de 86, y define muy bien la emoción que se tiene al ver la magia. Eso pretende mi espectáculo», asegura.

Discípulo confeso de Juan Tamariz, que le contagió su deseo de ser mago, Jorge Blass es uno de los ilusionistas más carismáticos de nuestro país. El año pasado fue premiado por la Academia de Magia de Hollywood y el mismísimo David Copperfield le ha comprado uno de sus trucos más espectaculares de teletransportación, que estrenó precisamente hace unos años en Málaga.