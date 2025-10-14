Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Luis García Montero. José Ramón Ladra

Luis García Montero, premio Blanquerna 2025

La Generalitat de Cataluña se lo otorga por su trayectoria como «difusor de la literatura catalana y su compromiso con todas las literaturas del Estado»

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 13:35

Comenta

El director del Instituto Cervantes Luis García Montero ha sido distinguido con el premio Blanquerna, un galardón otorgado por la Generalitat de Cataluña, a través ... de su delegación en Madrid, para reconocer la labor de personas o entidades que hayan contribuido al desarrollo y conocimiento de Cataluña. El Gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, se lo otorga por su trayectoria como «difusor de la literatura catalana, como poeta, crítico y profesor, así como su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes» y también por convertir a la entidad que dirige «en un puente para fomentar el diálogo entre todas las culturas españolas en una apuesta por la diversidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  5. 5 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  6. 6 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8 Los errores más habituales en las reuniones de vecinos: administradores de fincas alertan de sus consecuencias
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras la novena jornada
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Luis García Montero, premio Blanquerna 2025

Luis García Montero, premio Blanquerna 2025