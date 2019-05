Ida Vitale, la poesía a cuestas

Ida Vitale

Fortuna

Por años, disfrutar del error

y de su enmienda,

haber podido hablar, caminar libre,

no existir mutilada,

no entrar o sí en iglesias,

leer, oír la música querida,

ser en la noche un ser como en el día.

No ser casada en un negocio,

medida en cabras,

sufrir gobierno de parientes

o legal lapidación.

No desfilar ya nunca

y no admitir palabras

que pongan en la sangre

limaduras de hierro.

Descubrir por ti misma

otro ser no previsto

en el puente de la mirada.

Ser humano y mujer, ni más ni menos.

Recreativa

Mi homenaje

Suponiendo que estamos en el fondode un pozo imaginario;que ese pozo tiene altura,brocal, más allá cielopara alguien que lo alcance;y dando por sentadoque tiene un contenidoen esperanzas yertas,averígüese el tiempoque habrá de transcurrirpara que quien estáen lo más hondo de élllegue hasta arriba.Formúlese la respuestaen sueños viables,fines laberintos,ilusiones volátiles.Calcúlese tambiénla energía perdidacada vez que se vuelvea tocar fondo.Mi homenajeal que plantó cada árbolsin pensar, para siempre.O acaso imaginando al desunidoque un día lo convoca,lo celebra.

A lo que no obstante el mediodía,

se da en glorioso atardecer.

A todo lo que ocurre

sin ser más que eso: algo.

Al conductor del ómnibus,

cumplido, sonriente,

que levanta una tarde

con su simple saludo.

Al pájaro que pía.

A quien es su país desvencijado

ose decir su parecer riesgoso.

Al que en el valle

recuerda que hay montañas

y en una gota de agua,

olvidando la niebla,

tiembla ante la sequía

y el desierto ofrecido.

Al banco cuya húmeda madera

me acoge y me refresca,

mientras el tormentoso verano

no da tregua.

Al hueco que busca

colmarse pese al vértigo

y a la gaita que llama a soledades

desde un acantilado.

Al que se acuerda de mí.

Al que me olvida.