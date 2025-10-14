Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Violeta Niebla, en el paso de cebra donde hace unos años sufrió un atropello y que ahora protagoniza un capítulo de su novela. Migue Fernández

Violeta Niebla: «Cuando me preguntan a qué me dedico, respondo según la interlocutora que tenga»

La poeta, fotógrafa y gestora cultural hace del currículum vitae un género literario en su debut en la novela con una divertida autoficción

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 14 de octubre 2025, 00:23

Cualquiera que se mueva en el mundillo cultural de Málaga, conoce/sabe quién es Violeta Niebla. Unos la ubicarán como fotógrafa, otros como poeta. Habrá ... quien la recuerde de su etapa en la sala de exposiciones de un párking subterráneo (Salitre), quizás la hayan visto al frente de uno de los festivales de poesía menos convencionales de la escena (Irreconciliables), puede que lean su columna en este periódico o que encuentren su nombre en la producción de algunas de las propuestas más locas de Alessandra García, su pareja en la vida y en el arte. Y lo cierto es que ella ha hecho todo eso, pero también mucho más. Su currículum vitae es tan amplio, caótico y surrealista que da para una novela. 'Todo lo que hice por dinero' (Blackie Books) es el debut de Violeta Niebla en el género, una autoficción que convierte en literatura su CV con enormes dosis de humor. Llegará a las librerías el 15 de octubre. «Y estoy super nerviosa, es tan diferente a un poemario», confiesa mientras comparte un desayuno en su casa.

