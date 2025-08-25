Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Portada de la novela gráfica con sus protagonistas, los fotógrafos Hans Namuth y Georg Reisner. SUR

Una novela gráfica retrata la Guerra Civil a través de los fotógrafos que la vivieron

El cómic rescata la historia de los reporteros alemanes Hans Namuth y Georg Reisner, que vivieron el conflicto hasta el episodio de la desbandá de Málaga

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:36

La Guerra Civil enfrentó a los españoles, pero movilizó a toda Europa que, pese a mantenerse al margen, jugó su papel de apoyo encubierto a ... uno y otro bando. Para tener noticias de la evolución del conflicto, numerosos corresponsales llegaron a nuestro país para contar y retratar el frente y los desmanes en ambos bandos. Entre ellos, estuvieron los jóvenes fotógrafos alemanes Hans Namuth y Georg Reisner, de 21 y 24 años, que vivieron en primera persona esta lucha fraticida que ha sido convertida en novela gráfica por los autores franceses Raynal Pellicer (guion) y Titwane (dibujos) en 'Fotógrafos de guerra' (Planeta Cómic).

Espacios grises

