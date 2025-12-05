Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Daniel Pedriza

Muere Alfonso Ussía a los 77 años

Columnista mordaz y magistral, vitriólico humorista, prolífico y temido escritor, fue un infatigable polemista. Autor de más de 40 libros, era nieto de Pedro Muñoz Seca

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:57

La de Alfonso Ussía ha sido una de las plumas más acertadas  y temidas del periodismo y las letras españolas del último siglo. El mordaz ... columnista, prolífico narrador, autor de más de 40 libros como,  vitriólico humorista e implacable polemista en la estela de Quevedo, falleció este viernes en Ruiloba, (Cantabria) a los  77 años a causa de un cáncer. Monárquico y 'Juanista', fue miembro del Consejo de Don Juan y un hombre de derechas sin complejos, con una larga trayectoria en los medios escritos y audiovisuales. Dictó su último artículo para 'El Debate' a su hija Isabel el pasado martes.

