Miriam Reyes. S. G. Q.
Miriam Reyes gana el Premio Nacional de Poesía 2025

Por su poemario 'Con', una exploración de las relaciones afectivas de la poeta gallega formada en Venezuela /Desde 2001 experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:11

Miriam Reyes (Orense, 1974) es la ganadora del Premio Nacional de Poesía 2025. Por su poemario 'Con' (La Bella Varsovia, 2024) se adjudicó este lunes ... este galardón dotado con 30.000 euros y concedido cada año por el Ministerio de Cultura. Es una exploración de las relaciones afectivas de una poeta gallega formada en Venezuela que desde 2001 experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios.

