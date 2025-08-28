El fenómeno literario del malagueño Mauricio Folk: seis novelas publicadas de golpe

El escritor malagueño Mauricio Folk ha sorprendido al mundo literario con una decisión insólita: publicar de una sola vez seis novelas, cuatro inéditas y dos ... reediciones, todas autoeditadas y acompañadas por las ilustraciones del jienense Manuel J. Iniesta. «Me documenté y no encontré a nadie que hubiera sacado más de dos libros a la vez. Yo he ido con seis a muerte, contando las dos reediciones», explica el atrevido autor de corte fantástico.

El proyecto, que le ha llevado nueve meses de trabajo intenso de edición, incluye dos títulos de su saga 'Crónicas de Gienah', 'Memorias' y 'Anécdotas'; 'Apocalipsis Humano'; 'La Sazón'; 'Rango Adalid' y 'La Cantina (An Coileach Dubh)'. En ellos conviven la alta fantasía con el folclore, los juegos de rol, los superpoderes ambientados en Málaga, un homenaje a los videojuegos e incluso una propuesta experimental de literatura ergódica.

Folk, que ya había publicado con una editorial, confiesa que su experiencia no fue positiva. «Acabé descontento con el mundillo editorial en general. El tiempo pasó y decidí volver, pero con la necesidad de tener libertad total», afirma. Esa independencia le ha permitido arriesgar con estructuras poco convencionales, como en 'La Cantina', donde «el 96% de la novela es una nota a pie de página. Muy pocas editoriales me habrían dejado hacer algo así».

Esa autonomía creativa le ha permitido, además, cuidar cada detalle del proceso: corrección, maquetación, mapas a doble página y más de un centenar de ilustraciones. «Me ha sorprendido y enfadado un poco comprobar que han salido con mejor calidad que cuando publiqué con editorial. Han salido corregidos al completo, maquetados y con las ilustraciones perfectamente integradas», subraya.

Un tándem con Manuel J. Iniesta

En este viaje no ha estado solo. El ilustrador Manuel J. Iniesta, con una década de experiencia como portadista, se ha volcado en el proyecto. «Lo guay es que él me da casi un cien por cien de libertad creativa. Al final la ilustración no es solo decorativa, tiene un peso importante para que el lector se imagine el mundo en el que está y entienda a los personajes», cuenta. Cada novela, de hecho, tiene un estilo gráfico distinto para reforzar su identidad.

Iniesta admite que nunca había estado tan implicado en un proyecto editorial: «Hemos estado prácticamente mano a mano. Incluso en un viaje en avión yo estaba pintando al lado de él. Y claro, eso se nota». Preguntado por sus favoritos, no duda: «Me quedo con 'Crónicas de Gienah'. He tenido que crear junto a él todo un mundo, un bestiario clásico de plumilla, y ese nivel de implicación te marca».

Ampliar Una de las ilustraciones de Manuel J. Iniesta. Rocío Nadales

Detrás de la ambición de Folk hay una historia personal que explica su vínculo con la escritura. «Yo vengo de un centro de acogida y desde muy pequeño me refugié en la lectura de fantasía. Luego descubrí que escribir era aún más poderoso, me metía dentro de cada historia y me liberaba», recuerda. Por eso insiste en que escribir no es solo vocación, sino necesidad. «Era imposible que yo dejase de escribir. Es mi forma de ser feliz. Hay quien encuentra su felicidad jugando al fútbol o saliendo a comer, la mía es crear historias», confiesa.

Aunque muchas de sus tramas exploran mundos imaginarios, Málaga también se cuela en sus páginas. Es el caso de 'La Sazón', cuya protagonista, Triana, vive en Churriana y recorre lugares reconocibles como el centro o el Parque del Oeste. «No es que esté ambientada en Málaga, es que sucede en Málaga», recalca el autor.

El reto de lanzar seis novelas de golpe busca también abrir varias puertas de entrada a su universo. «Quería que cualquier lector, dependiendo de sus gustos, encontrara una opción: alta fantasía, rol, videojuegos, superpoderes, literatura gótica… Es mi manera de decir: esto es lo que hago, estos son mis mundos».

A pesar de la magnitud del proyecto, Folk ya piensa en el futuro. «Mi objetivo siempre ha sido publicar doce novelas. Estas son seis, la mitad. Me quedan otras seis que irán saliendo poco a poco», adelanta. El propio escritor reconoce que le ilusiona que sus obras puedan dar el salto a otros formatos: «'La Cantina' se podría llevar al teatro, y 'Apocalipsis Humano' o 'Rango Adalid' encajarían en la gran pantalla perfectamente. Pero por ahora, lo importante es que mis historias encuentren a los lectores».

El próximo sábado 30 de agosto a las 18:00 horas, Folk e Iniesta presentarán las seis novelas en la Comic Stores del Soho. «Es un proyecto enorme y tenemos mucha ilusión de compartirlo con nuestra gente», cierra el autor malagueño que también estará presente con sus nuevas novelas en la próxima San Diego Comic-Con Málaga.