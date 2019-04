María Victoria Atencia, la voz firme y serena

María Victoria Atencia

Heredarán los campos

Ahora que quiero hablar, dame todas las fuerzas

de las que he carecido. Pues se te fue la mano

en amor y dulzura, y así no me es posible

despojarme de un miembro en un momento dado.

Podré cortar con fuerza, construir, destruir

de nuevo si es preciso, sacar el alma a flote.

¿A quién he de temer, si la razón me asiste?

Mas ser el centro y eje donde todos se apoyan

hace que el cantearme me resulte más duro.

Los que nada poseen heredarán los campos

y serán levantados sobre viento y marea.

La salamandra

Mar

Era yo muy pequeña en aquel tiempode zozobra -pero no lo sabía-, y mis miedoseran también pequeños, si llegaba a sentirlos:coleccionaba piedras pequeñas de coloresy me quedé olvidada a la orilla del caucejunto a unas piedras vivas idénticas al brocheque adornaba el vaivén del pecho de mi tía.Bajo mi cama estáis, conchas, algas, arenas:comienza vuestro frío donde acaban mis sábanas.Rozaría una jábega con descolgar los brazosy su red tendería del palo de mesanade este lecho flotante entre ataúd y tina.Cuando cierro los ojos se me cubren de escamas.

Cuando cierro los ojos, el viento del Estrecho

pone olor de Guinea en la ropa mojada,

pone sal en un cesto de flores y racimos

de uvas verdes y negras encima de mi almohada,

pone henchido el insomnio, y en un larguero entonces

me siento con mi sueño a ver pasar el agua.

Victoria

La marcha

Estaba abierto el cielo y mi hijo en mis brazos,tan indefenso y tibio y aterido y fraganteque lo sentí una obra sólo mía, victoriade un cuerpo paso a paso ofrecido a su cuerpo.Lo envolví con mi aliento y él tuvo el soplo tibioen el que una paloma se sostenía en vuelo.Éramos gentes hechas al don de mansedumbrey a la vaga memoria de un camino a algún sitio.Y nadie dio la orden. -Quién sabría su instante.-Pero todos, a un tiempo y en silencio, dejamosel cobijo usual, el encendido fuego que al fin se extinguiría,las herramientas dóciles al uso por las manos,el cereal crecido, las palabras a medio, el agua derramándose.

No hubo señal alguna. Nos pusimos en pie.

No volvimos el rostro. Emprendimos la marcha.

Los sábados

Los sábados teníamos de par en par los ojosenseñando las luces doradas del domingo,mientras iban las horas resbalando su cargade ilusión en nosotras.

Sentadas en pupitres, en filas o en recreos,

pensábamos el día perfecto cada una

con un sol, sus películas y su adiós en la calle

al niño que llevaba nuestro nombre en su frente.

Volar era la clave escrita en nuestro ánimo.

Soñábamos con puertas y con la interminable

escalera que parte el monte en dos mitades,

donde un coche esperaba nuestra vuelta más rápida,

llevándose un viaje de alegría hacia el centro.

Mas pasaba el domingo, y con él los proyectos

de toda una semana extrañamente larga;

y el resultado era arrastrar la nostalgia

seis días como puños.