Marc Colell gana el Café Gijón de novela

Con 'Las crines', la narración de un doble viaje, introspectivo y real, de descubrimiento y transformación, a la pampa argentina

Miguel Lorenci

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:35

Marc Colell (Barcelona, 1975) es el ganador del Premio de Novela Café Gijón 2025. Se lo adjudicó por mazyoría en su 75 edición con 'Las ... crines', una historia que narra el doble viaje de su protagonista hacia el corazón de la pampa argentina y su propio interior. Con una dotación de 20.000 euros, el fallo se dio a conocer el en el histórico Café Gijón de Madrid, donde Fernando Fernán Gómez creó el premio hace 76 años. Siruela, sello que ampara el premio desde hace dos décadas, publicará la novela en enero de 2026. Collel toma el relevo de María Fasce, ganadora el año pasado con 'El final del bosque'.

