Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Manuel Trillo con su último libro, 'La conquista española olvidada'. Francis Silva

Manuel Trillo gana el Premio Fernando de Leyba por rescatar la huella española en Míchigan

El periodista ha sido reconocido por su labor de investigación y divulgación histórica sobre la presencia española en los Grandes Lagos de Estados Unidos

C. P. S.

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:03

Comenta

El periodista vallisoletano Manuel Trillo ha sido distinguido con el IV Premio Fernando de Leyba de Periodismo por su artículo 'La desconocida conquista de Míchigan por los españoles, al descubierto' ... , «por su rigurosa labor periodística y su valiosa aportación a la divulgación del legado hispano en Estados Unidos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  5. 5 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  6. 6

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  7. 7

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9 El fundador de La Meridiana deja una millonaria herencia a los marbellíes
  10. 10

    Los inversores de Catar buscan un socio para la gestión del puerto de San Andrés en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Manuel Trillo gana el Premio Fernando de Leyba por rescatar la huella española en Míchigan

Manuel Trillo gana el Premio Fernando de Leyba por rescatar la huella española en Míchigan