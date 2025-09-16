Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La malagueña Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic con 35 años y su segundo libro: «Estoy abrumada»

El jurado premia el «afiladísimo análisis» de la sociedad que traza en 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' con 30.000 euros, «un alivio para los próximos meses»

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:15

Atiende al teléfono desde Madrid, tras una ronda de llamadas de prensa y numerosas felicitaciones de los suyos. «¡Y tengo que trabajar!», exclama entre risas ... Candela Sierra (Ronda, 1990). Sabe que este día lo tendrá difícil para concentrarse en la imagen interior del nuevo disco de Nacho Vegas en la que ahora está volcada. Una «inesperada» llamada del Ministerio de Cultura le comunicaba que había ganado el Premio Nacional de Cómic. Un galardón, dotado con 30.000 euros, que le llega con apenas 35 años y su segundo libro, 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' (Astiberri) . «Madre mía, es que no me lo creo todavía», dice con naturalidad.

