Leire Bilbao. Blanca Castillo

Leire Bilbao, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2025

El jurado ha distinguido su obra multidisciplinar 'Klera', que aborda temas «tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil»

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:19

Leire Bilbao ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 2025, por su obra 'Klera' (editorial Elkar), a ... propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha elegido su obra por «la belleza poética con la que la autora, apoyándose en diferentes disciplinas artísticas, especialmente en la ilustración, presenta una propuesta con el compromiso implícito por la cultura, la paz y la convivencia, abordando temas tan crudos como el conflicto, la guerra y la muerte haciendo que sean comprensibles para el público infantil».

