Julia Uceda, el compromiso irrenunciable

JULIA UCEDA

Un seguro apellido

El mundo es de los otros.

Se hizo para ellos y ellos lo poseen.

Cantan y se apacientan

dulcemente contentos.

Tienen mitos y dioses,

tienen hogar y hermanos

y un seguro apellido

y una calle con nombre.

Pueden tenerlo todo.

Todo pueden quitarnos:

hasta el silencio breve

que madura en los versos;

hasta el Dios que se asoma

temblando en nuestro fondo

(ese Dios al que obligan

a ser inteligente).

Guardan en el bolsillo

su entrada para el Cielo

-un lugar elegante,

de «gente conocida»-,

mientras otros estamos

de pie, haciendo cola.

Mientras nos empujamos,

mudos, ante la puerta.

Y hemos perdido todo,

y estamos como ciegos

frente a los luminosos

que anuncian la película.

Nadie nos mira nunca,

pero nos da vergüenza.

La fiesta (fragmento)

Charlie, esta alegría

no durará. Tener futuro

-un futuro pequeño, de unas horas-,

ver una puerta abierta, no: entornada,

no durará.

Un golpe de aire,

alguien que pase y sin querer...

Pero entretanto,

minuto por minuto, he de beberla,

y no hora a hora, Charlie, todo

lo sé ya...



Charlie, vamos a celebrar esta alegría.

Encontré una lata de cerveza

para brindar. Amigo,

mi despensa

no estaba prevenida para una

alegría en la tarde; para una

luz al fondo. Bebamos (…)



El pollo se ha enfriado. Mi cabeza

está triste y alegre al mismo tiempo.

Demasiada cerveza... Demasiado

soñar... Amigo, esta alegría

no durará: al último momento,

el teléfono, el aire, un distraído

paseante que cruce, con su mano

la cerrará (...)

Casas vacías

Alguien dejó puesta la llave

y se ha ido.

Nunca regresó.

El barro de unas botas de soldado

ha manchado la alfombra antes

de que el polvo del heno recién cortado

la cubra lentamente para dormir sobre ella

como un perro perdido.

El hueco desolado de las casas vacías,

donde, lejos, resuenan

fragores de batallas de otro tiempo,

arrastran el gemido de ruedas de cañones,

o el súbito silencio suspendido

que pende, interminable, de una rama

engastada en nieve. Silencio, el

vacío atravesado por fuegos lejanos,

por el lamento que vigila

el ojo adusto de la noche,

por el dolor de los que ignoran

por qué han de morir y por qué ellos

si el heno huele a hogares, a vodka,

a familias.