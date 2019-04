Juan Miguel de los Ríos, de nuevo finalista de un gran premio literario tras el Planeta El escritor Juan Miguel de los Ríos ha vuelto ha quedar finalista de un gran premio literario. / Francis Silva Tras el éxito de '7LR', el autor malagueño queda a las puertas del Fernando Lara de Novela con 'La semilla de los mundos' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Lunes, 29 abril 2019, 17:17

El pasado viernes, la escritora colombiana Ángela Becerra subía al escenario instalado en el Alcázar de Sevilla para recoger el XXIV Premio de Novela Fernando Lara por su obra 'Algún día, hoy'. Entre los invitados estaba el escritor malagueño Juan Miguel de la Ríos, que quedó finalista con su nuevo libro, 'La semilla de los mundos', que se presentó bajo el pseudónimo 'Serendipia'. El autor se ha convertido ya en todo un especialista en llegar a las fases finales de los grandes premios, ya que hace tres años también fue seleccionado entre los diez elegidos al galardón más codiciado de la literatura española, el Planeta, con su novela '7 lágrimas rojas (7LR)', una ficción ambientada en el mundo de la Semana Santa de Málaga.

«Todavía estoy sorprendido porque me he vuelto a presentar bajo pseudónimo y he quedado entre los finalistas de un gran premio... lo que es casi imposible», confiesa De los Ríos, que se muestra agradecido al jurado de esta edición, formado por Fernando Delgado, Pere Gimferrer, Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez y Emili Rosales. 'La semilla de los mundos' fue seleccionada para el premio de entre las 218 obras remitadas desde España y Latinoamérica.

Tras el éxito de '7LR', que ha vendido 20.000 ejemplares con una historia sobre vírgenes de la Semana Santa de Málaga que comienzan a llorar sangre, Juan Miguel de los Ríos vuelve a trazar un 'thriller' que maneja una historia de suspense a partir de un gran avance médico. Así, la trama arranca con una misteriosa carta que recibe un agente de policía a punto de jubilarse, Lorca Miller, que se ve involucrado en una serie de sucesos inconexos y fatales que amenazan con llevar al mundo a un conflicto global. A la vez, Susana Torres, una enigmática y lúcida mujer, irá revelando a Lorca una inverosímil historia que podría dar sentido al caso, mientras el neurocientífico Sebastian Vilas tiene en su mano la evolución del ser humano con sus investigaciones.