Joan Margarit, la ética bajo el poema

JOAN MARGARIT

Los ojos del retrovisor

Los dos nos hemos ido acostumbrando,

Joana, a que esta lentitud,

cuando, al bajar del coche, apoyas las muletas,

despierte a los cláxones y su insulto abstracto.

Me hace feliz tu compañía,

la sonrisa de un cuerpo tan lejano

de lo que siempre se llamó belleza,

la penosa belleza, tan distante.

La he cambiado por la seducción

de la ternura iluminando el hueco

que la razón dejó en tu rostro.

Y, si me miro en el retrovisor,

veo unos ojos que no reconozco,

pues brilla en ellos el amor dejado

por las miradas, y la luz, la sombra

de todo cuanto he visto,

y la paz que me da tu lentitud,

que está dentro de mí.

Tan grande es su riqueza

que no parecen míos los ojos del espejo.

La libertad

Es la razón de nuestra vida,

dijimos, estudiantes soñadores.

La razón de los viejos, matizamos ahora,

su única y escéptica esperanza.

La libertad es un extraño viaje.

Son las plazas de toros con las sillas

sobre la arena en las primeras elecciones.

Es el peligro que, de madrugada,

nos acecha en el metro,

son los periódicos al fin de la jornada.

La libertad es hacer el amor en los parques.

Es el alba de un día de huelga general.

Es morir libre. Son las guerras médicas.

Las palabras República y Civil.

Un rey saliendo en tren hacia el exilio.

La libertad es una librería.

Ir indocumentado.

Las canciones prohibidas.

Una forma de amor, la libertad.

Saturno

Destrozaste mis libros de poemas.

Los lanzaste después por la ventana.

Las páginas, extrañas mariposas,

planeaban encima de la gente.

No sé si ahora nos entenderíamos,

viejos, exhaustos y decepcionados.

Seguramente no. Mejor dejarlo así.

Querías devorarme. Yo, matarte.

Yo, el hijo que tuviste en plena guerra.

No estaba lejos, no era difícil

Ha llegado este tiempo

cuando ya no hace daño la vida que se pierde,

cuando ya la lujuria es tan sólo

una lámpara inútil, y la envidia se olvida.

Es un tiempo de pérdidas prudentes, necesarias,

y no es un tiempo de llegar

sino de irse. El amor, ahora,

por fin coincide con la inteligencia.

No estaba lejos,

no era difícil. Es un tiempo

que no me deja más que el horizonte

como medida de la soledad.

Un tiempo de tristeza protectora.

Poesía

Tampoco, como Sísifo, yo conozco mi roca.

La subo a lo más alto. Pero cae hasta abajo.

Vuelvo a buscarla, es pesada y áspera.

Aun así la caliento entre mis brazos

mientras vuelvo a subirla a lo más alto.

Es una extraña infelicidad.

Pienso que, todavía más cruel,

es no haber encontrado roca alguna

para subirla así, inútilmente.

Subirla por amor. A lo más alto.