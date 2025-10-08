Javier Castillo, un fenómeno que no cesa: «Ojalá encuentre una historia a la altura de Málaga»

Lo de Javier Castillo, el Aula de Cultura de SUR y las largas colas en Málaga para ver la presentación de su nueva novela se ... está convirtiendo en un clásico. Este miércoles se presentó 'El susurro del fuego' (Suma) en el Albéniz y se volvió a demostrar, tres años después, que el fenómeno de Javier Castillo no cesa. Desde las nueve de la mañana, una madre guardaba el primer sitio de la cola para que su hija disfrutase desde cerca de esta cita con el escritor malagueño. Otros fans empezaron a llegar a eso de las once de la mañana y, una hora antes del encuentro, las colas llegaban hasta mitad de calle Alcazabilla.

Aún con más de dos millones quinientas mil novelas vendidas, a Javier Castillo le siguen «temblando las manos» cuando se pone frente al público. Así mismo lo confesó nada más empezar este encuentro del Aula de Cultura de SUR, una cita que patrocina Fundación Unicaja y Cervezas Victoria y que contó con el apoyo de Málaga Procultura para esta presentación.

Otro clásico de este encuentro, el periodista Paco Griñán entrevistando al escritor. Con la complicidad y confianza que les caracteriza, Javier Castillo se abrió en canal y confesó lo que todos querían escuchar: «Ojalá algún día crear una historia que esté a la altura de lo que representa Málaga. Esta ciudad tiene mucho para contar porque esta manera de ser que tenemos es única; ojalá ser capaz algún día de hacerlo», reiteró Javier Castillo. De momento, como él dice, ha salido de las historias en Estados Unidos por primera vez y ha dado el salto a Canarias en 'El susurro del fuego', un 'thriller' que se lanzó hace una semana y que para el autor supone «un salto gigantesco» en su carrera. «Es muy emocional, en cada capítulo recibes un golpe sobre tu propia vida. llevaba tiempo buscando una historia que contar en España, más cerca de mí», detalló.

Las colas en el Albéniz; Castillo abrazando a su madre, y parte de la organización posando con el autor. Marilú Báez

En 'El susurro del fuego' trata sentimientos como el dolor, la pérdida y el amor de hermanos. «Pero con una verdad abrumadora: el dolor de asumir que gran parte de tu infancia vive en la memoria de tu hermano y si él no está, desaparece», profundizó el autor para puntualizar que «es la historia más universal y trascendental» que ha escrito. El relato nació de un viaje familiar a Tenerife y con él busca volver a encender la llama en la sociedad: «Cada vez veo personas más apagadas a mi alrededor, que viven la vida con menos ilusión y con la sensación de que el futuro no es tan bueno como los futuros anteriores. Hay un enfrentamiento continuo que nos ha apagado a todos, que hace que estemos menos presentes en cada cosa que hacemos. Por eso quería lanzar esta historia, para que fuese un incendio que avive».

Cifras «que impresionan»

«¿Cómo se lleva el éxito?», preguntaba Paco Griñán al escritor. «La cifra impresiona, pero lo que me impresiona más es que detrás de cada numerito hay una persona que ha llegado a la librería, se ha leído la sinopsis, le ha interesado, lo ha comprado y lo ha recomendado. Eso es lo que realmente abruma, por eso abrazo cada detalle», contestó Javier Castillo, que también ahondó sobre el ego: «Es muy perro. Yo soy una persona que me considero normal, pero cuando veo que mi nombre está al lado de gigantes de la literatura pienso que se han equivocado. Esta vez he salido con Dan Brown, un grande que vende millones de libros y está conquistando el mundo», señaló.

Pero es honesto y humilde con los suyos y con lo suyo. Confesó que sigue cogiendo la escoba en su casa, friega los platos e incluso enseñó una raja que se hizo esa misma mañana recogiendo un vaso roto. «Yo con 14 años trabajaba en la pastelería de mi barrio para luego poder pagarme la carrera y en mi grupo de amigos se estilaba ser barrendero o socorrista en los veranos. A algunos les llama la atención que la gente trabajadora escriba libros», añadió el escritor malagueño.

El evento acogió a 500 personas entre la charla y las cuatro horas posteriores de firma de ejemplares

Terminó con la gran ovación del público y con una sorpresa que emocionó. «Me preguntaron hace poco en una entrevista que si ahora que era 'famosísimo' había gente que me leía y que yo admiraba. Pero voy a confesar que aquí está mi madre hoy y es la persona que más feliz me hace. Cuando leáis la dedicatoria del libro lo entenderéis», detalló Javier Castillo justo antes de fundirse con su madre en un abrazo.

Acompañado por su familia, el amor de su vida, Verónica Lozanzo, y Ana Lozano, la editora de Suma de Letras que batalla con él en el día a día de sus novelas, Javier Castillo terminó el encuentro con la firma de libros (en la que colaboró Proteo con un puesto de ventas) y que no terminó hasta pasadas las once de la noche. Cuatro horas firmando ejemplares a 500 personas después de una hora de charla con Paco Griñán. No hay duda, el fenómeno de Javier Castillo no cesa en Málaga y el fuego sigue gritando.