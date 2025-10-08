Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Javier Castillo, al terminar la charla del Aula de Cultura, junto al periodista Paco Griñán, este miércoles en el Albéniz.

Javier Castillo, al terminar la charla del Aula de Cultura, junto al periodista Paco Griñán, este miércoles en el Albéniz. Marilú Báez Vídeo: Pedro J. Quero
Aula de Cultura SUR

Javier Castillo, un fenómeno que no cesa: «Ojalá encuentre una historia a la altura de Málaga»

El escritor malagueño presentó 'El susurro del fuego' en un Aula de Cultura abarrotada de seguidores que esperaron durante horas en la cola del Albéniz

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:17

Comenta

Lo de Javier Castillo, el Aula de Cultura de SUR y las largas colas en Málaga para ver la presentación de su nueva novela se ... está convirtiendo en un clásico. Este miércoles se presentó 'El susurro del fuego' (Suma) en el Albéniz y se volvió a demostrar, tres años después, que el fenómeno de Javier Castillo no cesa. Desde las nueve de la mañana, una madre guardaba el primer sitio de la cola para que su hija disfrutase desde cerca de esta cita con el escritor malagueño. Otros fans empezaron a llegar a eso de las once de la mañana y, una hora antes del encuentro, las colas llegaban hasta mitad de calle Alcazabilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  2. 2 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  6. 6 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  7. 7 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 «Mi madre se ha muerto con la duda de si el final habría sido el mismo si la hubieran avisado a tiempo»
  10. 10 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Javier Castillo, un fenómeno que no cesa: «Ojalá encuentre una historia a la altura de Málaga»