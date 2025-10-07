Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Javier Castillo presenta este miércoles su nueva novela en el Aula de SUR. Marilú Báez

Javier Castillo: «Sería fácil escribir diez veces la misma novela y poner la mano; prefiero arriesgarme»

El escritor malagueño presenta este miércoles en el Aula de Cultura de SUR 'El susurro del fuego', su primera novela ambientada en España

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 00:16

Fiel a su cita con los lectores, Javier Castillo (Málaga, 1987) ha vuelto a las librerías con su nuevo 'thriller' 'El susurro del fuego' (Suma) ... que, por primera vez, ambienta en España. Un 'thriller' volcánico ambientado en Canarias, que este miércoles presenta en Málaga, en el Aula de Cultura de SUR. Tras Madrid, la cita en el Albéniz (18,30 horas) será su único encuentro con los lectores para hablar de su nuevo volumen, que también firmará a continuación para todos los que acudan al cine.

