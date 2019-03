Idea Vilariño, poeta en carne viva

IDEA VILARIÑO

Ya no

Ya no será

ya no

no viviremos juntos

no criaré a tu hijo

no coseré tu ropa

no te tendré de noche

no te besaré al irme

nunca sabrás quién fui

por qué me amaron otros.

No llegaré a saber

por qué ni cómo nunca

ni si era de verdad

lo que dijiste que era

ni quién fuiste

ni qué fui para ti

ni cómo hubiera sido

vivir juntos

querernos

esperarnos

estar.

Ya no soy más que yo

para siempre y tú

ya

no serás para mí

más que tú. Ya no estás

en un día futuro

no sabré dónde vives

con quién

ni si te acuerdas.

No me abrazarás nunca

como esa noche

nunca.

No volveré a tocarte.

No te veré morir.

(Sin título)

Alguno de estos días

se acabarán las bromas

y todo eso

esa farsa

esa juguetería

las marionetas sucias

los payasos

habrán sido la vida.

Quiero

Si acaso estás jugando

si llevaste el juego hasta ese punto

porque yo no aceptaba nada menos

bueno

juego

me gusta

sigo

quiero.

No podría jurar que yo hago más.

Puede ser

Puede ser que si vieras Hiroshima

digo Hiroshima mon amour

si vieras

si sufrieras dos horas como un perro

si vieras

cómo puede doler doler quemar

y retorcer como ese hierro el alma

desprender para siempre la alegría

como piel calcinada

o vieras que no obstante

es posible seguir vivir estar

sin que se noten llagas

quiero decir

entonces

puede ser que creyeras

puede ser que sufrieras

comprendieras.

Anoche

Anoche entre mis sueños

puñado de cenizas

hice el amor contigo

sereno y exquisito

contigo que hace tanto

hace tanto estás muerto.