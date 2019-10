Gabriela Ybarra: «Al escribir me di cuenta que había crecido rodeada de muerte» La escritora Gabriela Ybarra prepara nueva novela después de 'El comensal'. / :: Ernesto Agudo La escritora, que unió la pérdida de su madre y el asesinato de su abuelo por ETA en su primera novela, 'El comensal', participa este miércoles en el ciclo 'Un café cargado de lecturas' FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Miércoles, 16 octubre 2019, 00:58

Su llegada a la literatura fue natural. Aunque dio algunas vueltas. Gabriela Ybarra (Bilbao, 1983) cuenta que escribía desde pequeña, «pero me despisté», relata con desparpajo. Buena estudiante, optó por «seguir los pasos que se esperaban» y estudió Empresariales. Pero la enfermedad de un ser querido la puso ante el espejo. Pidió una excedencia en una universidad de Estados Unidos y se vino a Madrid a cuidar de su madre. Muchas horas de hospital por lo que tuvo la «necesidad de escribir» y comenzó «contando lo que me pasaba». Y cuando el cáncer se llevó su progenitora, su padre y su familia comenzaron a hablar de lo difícil que era volver a pasar por una pérdida traumática después de que el abuelo de la autora fuera secuestrado y asesinado por ETA. Ybarra nació después de aquel suceso y, aunque se había criado con esa herida familiar, había vivido de «espaldas» a aquella experiencia. No obstante, cuando ambas ausencias se conectaron, «me di cuenta que había crecido rodeada de muerte», explicó ayer a SUR la autora, que hoy (19.30 horas, hotel Molina Lario) protagoniza el inicio de temporada del ciclo 'Un café cargado de lecturas', que organizan el Centro de la Generación del 27 y el Aula de Cultura de SUR, con el apoyo de la Obra Social La Caixa.

Esos dos lutos son los que determinan la primera novela de Gabriela Ybarra, 'El comensal', que se publicó en 2015 pero que, tras ser traducido al inglés, fue finalista del premio internacional Man Booker. Toda una sorpresa para esta autora que comenzó a escribir como ejercicio personal y nunca pensó en publicar. Poco a poco encontró su propia voz, alejándose de lo «emocional porque no me funcionaba» y encontrándose «cómoda» en un estilo distanciado y directo que encuentra el camino y la intensidad en los detalles. Y en una poderosa historia. «Mientras escribía, a veces me atascaba y pensaba que se debía a que era novata hasta que entendí que había ciertas cosas en mi familia que tenía que comprender y que estaban relacionadas con la muerte de mi abuelo», explica la escritora novel.

Entonces fue cuando repasó su propia experiencia y encontró que la mudanza a Madrid de sus padres para evitar la persecución de ETA lo vivió como un «exilio porque mi vida se rompió de golpe a los 12 años». Su familia rehizo de nuevo su vida en Madrid de forma rápida y ella, como el resto, se «tragaba su angustia». «Eso nos afectó y, aunque yo hubiese preferido tener a mi madre conmigo, su muerte tuvo algo de balsámica porque por primera vez pudimos compartir juntos el dolor y fue reconfortante para todos», revela Gabriela Ybarra.

Temor a que no se entendiera

De esa experiencia salió un libro tan personal como 'El comensal' que, aunque está en las estanterías de novelas de las librerías, tiene también mucho de testimonio. «Me da un poco igual el género porque mezclo memorias y ficción, con partes reconstruidas e incluso tergiversadas, pero lo que tratado siempre es ser leal a los personajes y a la realidad», explica la autora que llegó al mundo editorial sin quererlo. De vuelta a Nueva York comenzó unas clases on line de escritura con Elvira Navarro, a la que le iba mandado sus avances. Poco después, a su 'profe' la designaron editora invitada de Caballo de Troya y le preguntó por este proyecto. «Entonces lo terminé y se publicó, pese a mi temor de que no se entendiera», dijo.

La culminación de 'El comensal' ha supuesto así un antes y un después para Ybarra. Porque el ejercicio de la escritura «me ha ayudado a ser quien soy y a entender mi herencia familiar». Y porque, después del despiste, ha regresado al sendero de la literatura. Un camino por el que sigue indagando para comprender el mundo. «Lo que estoy escribiendo también tiene que ver conmigo y en este nuevo libro están muchas de las claves de lo que me gustaría ser como escritora», señala Gabriela que hoy hablará de toda esta experiencia en el ciclo cafetero del Aula SUR y el Centro del 27. Aunque ella, avisa, es más de té.