La Feria del Libro de Málaga 2025 cierra una edición más larga y con aumento de ventas: «Habrá una leve subida»

Paseando por la Feria del Libro este domingo se intuía algo distinto. Entre los amantes de la lectura que quisieron acercarse a las casetas y ... los turistas a los que sorprendía este despliegue literario en el Paseo del Parque, se veía cómo algunos libreros empezaban a guardar en cajas parte de los libros. Y es que la 54 edición de la Feria del Libro llega a su fin este domingo tras doce días de grandes novedades: más casetas, de 54 en 2024 a las 65 de este año; más días, doce; más libros; un puente y una Noche en Blanco durante su celebración.

Desde el 30 de abril al 11 de mayo, la Feria del Libro ha vuelto a hacerse fuerte en su regreso al Paseo del Parque –segundo año consecutivo– y la valoración del director del evento, Manuel García Iborra, es más que positiva. «El año pasado fue la transición al Paseo del Parque y este ya nos hemos consolidado. Mínimo vamos a igualar las cifras del año pasado, pero me imagino que habrá como mínimo una leve subida ya que este año, por la celebración tardía de Semana Santa, hemos tenido dos días más de feria. Pero los resultados oficiales harán la valoración real y esperamos tenerlos antes de mitad de semana», explicó Iborra en una conversación con SUR.

En la caseta de Luces, el gerente de la librería, José Antonio Ruiz, insiste en que ha sido una edición «magnífica». «En números ha sido muy parecida a la del año pasado, incluso ha sido mejor porque hemos tenido más metros de caseta y la hemos podido dejar muy bonita. Aunque ya hoy es día de valoración y de empezar a recoger las casetas», comentó el gerente, que admitía que, aunque prefiere la Marina como espacio de la Feria del Libro, el Paseo del Parque «es un buen sitio para las ventas».

En Proteo hablan de un 5% más de ventas que el año pasado. Así lo informa a SUR el director, Jesús Otaola: «El año pasado ya fue una subida grande, pero este año es superior. La conclusión de esto es que la idea de volver al Paseo del Parque es la correcta. Además, es increíble la cantidad de gente que ha paseado por la Feria del Libro este año, eso nos da mucho ánimo. Y mira que hace años que pensábamos que iba a desaparecer...», recuerda.

De desaparecer a consolidarse

A eso mismo hace referencia Manuel García Iborra, el director del evento, que echa la vista atrás en 2017 cuando llegó y valora la «gran evolución» que ha tenido la Feria del Libro para volver a ser una de las grandes citas culturales de la ciudad. «Hemos pasado de las 15 casetas en 2016 a las 65 de este año. Eso es uno de los objetivos del proyecto que teníamos, no hace falta volver a un centenar de casetas, a veces un crecimiento disparatado no tiene por qué ser siempre positivo. Venimos de tener unos buenos años en el sector, a ver si los siguientes se nos sigue permitiendo», señala el director de la Feria del Libro. «Es importante que no perdamos el apoyo de las instituciones para poder seguir», puntualiza Jesús Otaola.

Imágenes de este domingo en la Feria del Libro. Ñito Salas

En su análisis, el director de Proteo, percibe «más afluencia de extranjeros, pero no con una subida significativa de libros en inglés». Sí que cuando habla del público, valora positivamente la afición por la lectura en los jóvenes: «Lo he hablado mucho con mis compañeros en estos días, hay mucha gente joven que ama los libros y son grandes fieles de las buenas ediciones; ya no sólo buscan que les aporte una buena lectura, que también, pero buscan también una buena edición para que les aporte algo físico», explica Otaola, que lleva casi 40 ediciones vividas de la Feria del Libro.

El modelo de siempre son diez días, pero este año el cambio de fecha ha provocado que sean más: «Incluso hay algunos que me cuentan que fantasean con que la Feria del Libro dure tres semanas, pero ya eso habría que estudiarlo muy bien...», confiesa Manuel García Iborra. Después de coincidir por primera vez con una Noche en Blanco, este domingo de libros está siendo algo más tranquilo aunque siempre quedan esas últimas ventas de la tarde que dan una alegría: «Los que llegan hoy no vienen a buscar ningún libro, es el libro el que los encuentra a ellos», asegura Jesús Otaola.