El escritor Francisco Serrano gana el Premio Tusquets 2025

El escritor pacense Francisco Serrano (Guareña, 1982) ha ganado el XXI Premio Tusquets 2025 con la obra 'El corazón revolucionario del mundo'. Así lo ha ... dado a conocer hoy el sello editorial, que premia en esta ocasión un «hipnótico relato de una célula anticapitalista en los años setenta y la historia de cómo, en su seno, una mujer trata de hacerse con las riendas de su vida». La obra se publicará en la colección Andanzas el próximo 8 de octubre.

El jurado, presidido por Antonio Orejudo e integrado por Bárbara Blasco, Eva Cosculluela, Corina Oproae, ganadora en su anterior convocatoria, y Juan Cerezo, en representación de la editorial, ha destacado a Serrano como un narrador «de prodigiosa inventiva, con una sorprendente capacidad de sugerencia y a la vez de precisión, que domina, como pocos autores, la acción, la angustia y la sucesión de los episodios, que parecen abrirse camino en la bruma del pasado, con una mirada de extraña luminosidad, que va más allá de la lógica de los acontecimientos».

«Siempre he sentido una gran fascinación por los forajidos. Uno siempre siente una afinidad o una simpatía natural por el ladrón de bancos, por el bandolero, por cualquier iteración del rebelde que se niega a vivir bajo las normas de un sistema opresivo», señala el autor sobre el origen de la historia que cuenta en la novela en una nota que recoge la editorial. «Sin embargo, una vez desvanecido el halo romántico, lo que queda es mucho más oscuro, mucho más turbio», añade.

Los diferentes miembros del jurado han elogiado la obra con frases como «es la historia de una fascinación que deja de ser cegadora y una refutación del idealismo revolucionario», «verosímil, magnético y sorprendente» y «un deslumbrante viaje a lo más oscuro del corazón». El presidente, Antonio Orejudo, ha destacado además que el escritor guareñense «pertenece a una especie que creíamos extinguida: la del escritor con inventiva,capaz de seducir con la intriga, de sorprender con la creación de personajes inolvidables y de subyugar con atmósferas inquietantes».

Autor de otras novelas como 'En la costa desparecida' (2020), 'Hajira' (2018) y 'Perros del desierto' (2012), en la actualidad Serrano forma parte de la asociación cultural HUL (Hostia Un Libro) y codirige el podcast Rancho Drácula, que se centra en la cultura popular. Se considera un escritor de terror y fantástico, por lo que recibir el premio Tusquets «supone una inesperada validación», según señala. «El premio me ha sorprendió tanto como me alegró, ambas cosas en gran medida».

En una entrevista con este diario hace cinco años, Serrano subrayaba que su afición por la escritura se inició principalmente por el entorno familiar. «Esas primeras lecturas, tanto de la infancia como de la adolescencia, son lo que cimientan la imaginación futura y la necesidad de darle salida», contaba.