Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El escritor Francisco Serrano gana el Premio Tusquets 2025

El jurado premia la obra 'El corazón revolucionario del mundo', un «hipnótico relato de una célula anticapitalista en los años setenta»

M. Fernández

Cáceres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:23

El escritor pacense Francisco Serrano (Guareña, 1982) ha ganado el XXI Premio Tusquets 2025 con la obra 'El corazón revolucionario del mundo'. Así lo ha ... dado a conocer hoy el sello editorial, que premia en esta ocasión un «hipnótico relato de una célula anticapitalista en los años setenta y la historia de cómo, en su seno, una mujer trata de hacerse con las riendas de su vida». La obra se publicará en la colección Andanzas el próximo 8 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  6. 6 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  7. 7 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  8. 8 Cambios en las horas lectivas del profesorado: así es la nueva ley que prepara el Gobierno
  9. 9 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  10. 10

    Nueva inversión en Málaga: Winterhalter inyecta 15 millones e inaugura sede

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El escritor Francisco Serrano gana el Premio Tusquets 2025

El escritor Francisco Serrano gana el Premio Tusquets 2025