Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Eduardo Texeira, junto a su máquina de escribir. SUR

Eduardo Texeira, el primer malagueño que viajó a Marte (en sus libros)

Pionero de la ciencia ficción, sus historias siguen siendo buscadas y reeditadas más de 70 años después de ser publicadas y 35 años tras su fallecimiento

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:06

Cuando todos usaban seudónimos extranjeros para parecer más internacionales, él firmaba con su nombre real: Eduardo Texeira. Por eso, sus contactos con otro mundo podían ... suceder desde un puerto de Barcelona o su nave espacial podía llamarse sin complejos 'Hispaniola X-88'. Hablaba sobre los primeros hombres en Marte, escribía del 'Skylab' cuando ni siquiera existía esa estación espacial estadounidense y dibujaba unas naves amerizando de un modo muy parecido a lo que después mostraría Hollywood. El escritor y dibujante malagueño (1921-1990) era un adelantado a su tiempo y aún hoy, 35 años después de su muerte, sigue resultando actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  5. 5 Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
  6. 6 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  7. 7

    La boda de Edgar Neville y Ángeles Rubio-Argüelles
  8. 8

    Loren Mairena: «Pensé que al no ser de una gran ciudad no tendría oportunidades»
  9. 9

    Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?
  10. 10 Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Eduardo Texeira, el primer malagueño que viajó a Marte (en sus libros)

Eduardo Texeira, el primer malagueño que viajó a Marte (en sus libros)