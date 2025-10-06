Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Premiados, parte del jurado y representantes de SUR, este lunes en la entrega de premios del Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda.

Premiados, parte del jurado y representantes de SUR, este lunes en la entrega de premios del Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda. Ñito Salas Vídeo: Pedro J. Quero

Dos hermanos y una silla: Isaac Páez gana el Certamen de Microrrelatos Pablo Aranda

La quinta edición del concurso afianza su éxito y lanza por primera vez un libro con los textos publicados en SUR durante el verano

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:40

Comenta

Todavía seguían allí. Las palabras de Pablo Aranda, columnista de SUR y director del Aula de Cultura de este periódico, y su recuerdo que permanece – ... y permanecerá– después de cumplirse cinco años de su fallecimiento. Seguían allí, en el Certamen de Microrrelatos que lleva su nombre como homenaje y que este lunes celebró la entrega de premios en la fábrica de Cervezas Victoria, cómplice del evento que organiza SUR y Fundación Cajasol y en el que también colaboran la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga. Los nombres protagonistas de esta quinta edición fueron tres: el primer premiado Isaac Páez y las dos menciones especiales Nicolás Lara y María Gil Sierra. Pero no faltaron las voces reconocidas en esta entrega de premios que culminó el encuentro con un coloquio de las escritoras Teresa Cardona e Isabel Bono, parte del jurado del certamen junto a Juan Jacinto Muñoz-Rengel, Ben Clark y Felipe R. Navarro, con el periodista Alberto Gómez como secretario, que también condujo este acto.

