'Doce certezas' y un atraco a punta de navaja con El Zurdo El Zurdo, con su nuevo libro. / J. Rafael Cortés El músico presenta este sábado su primer poemario en la Feria del Libro de Málaga J. RAFAEL CORTÉS Málaga Miércoles, 1 mayo 2019, 00:36

Lo atracaron a punta de navaja y de ahí ha salido un libro de poemas titulado 'Doce certezas' (Cáprica Ediciones), una obra que El Zurdo dará a conocer en una presentación musical que tendrá lugar en la Feria del Libro de Málaga este sábado, a las 21.00 horas. Álex Meléndez 'El Zurdo' es un músico bien conocido en la escena del rock local y nacional. Su contundencia sobre el escenario, la vitalidad que desprende y su particular forma de tocar la guitarra lo han llevado a producir dos discos y a colaborar con un sinfín de músicos de la escena nacional.

En todos sus conciertos, tanto como El Zurdo como cuando toca con Diego Cruz o con Señor Mirinda junto a su inseparable Adolfo 'Caimán', siempre se cuela algún verso en forma de reflexión. Su incontinencia verbal lo ha llevado a acumular centenares de poemas «en servilletas de papel, libretas amontonadas y discos duros», tal y como él mismo reconoce.

Una publicación en redes sociales, en las que El Zurdo prodiga también su arte con la misma inquietud, despertó el interés de Eva Pelayo, de Cáprica Ediciones, que lo incitó a recopilar unos textos que abarcan una década. Así, El Zurdo confiesa que «el libro abarca poemas que se escribieron hace más de diez años y otros que todavía tienen la tinta húmeda, ya que diez años dan para muchos 'yoes'». En este sentido, explica que 'Doce certezas' es «como una biografía versada, donde las motivaciones, los problemas, los amores y las ruinas han ido cambiando. Si te tomas la vida a pie de obra como un servidor, en ese tiempo se muda de 'yoes' unas cuantas veces porque, como dice una frase del libro: 'Lo malo no es volverse loco, sino gris'».

Reflexiones sin rubor

La publicación de estas reflexiones en forma de poemas no le ha causado ningún rubor al músico y escritor, que afirma que «el único pudor que tengo es a hacer el ridículo con pretensiones e ínfulas de rockstar o de poeta de media jornada, todo lo que cuento es porque el cuerpo me pide sentarme y soltarlo. 'No te acerques a una maquina de escribir si no tienes nada que decir', decía el poeta. Lo importante es aguantarle la mirada al tipo del espejo y no escupirle, y por ahora me la aguanto, con más canas, pero la aguanto», señala entre risas.

En 'Doce certezas' El Zurdo afirma que escribe sus poemas «de vuelta al hotel, rumiando insomnios o para regurgitar ese alquitrán que quema las entrañas». Y es que para El Zurdo la poesía es un lenitivo: «Nunca he tenido pretensión de ser poeta; descubrí hace tiempo que escribiendo se amansaba el demonio interior, leer lo que se siente parece un ibuprofeno mental, una terapia maravillosa que te ayuda a descargarte de ese alquitrán pegajoso del rencor, el desamor, la gente tóxica y dejar constancia de la fotografía vital del momento», asegura.

A mí me gusta el escenario y la guitarra me vuelve loco, soy un animal de escenario

Sin embargo, el escritor y músico afirma que separa ambas disciplinas: «Hay una línea que creo que por ahora distingo muy bien, qué es canción y qué es poesía. Musicar poemas es un tostón padre, para mí una canción buena es redonda cuando en el momento en que le quitas un elemento (música, letra, arreglos) ya no lo es tanto. A veces se consigue y a veces no. A mí me gusta el escenario y la guitarra me vuelve loco, soy un animal de escenario, me encanta interactuar con el público, cuanta más gente haya mejor, pero luego disfruto igualmente en mi escritorio peleándome con el folio en blanco, no son compartimentos estancos, me encanta que se inunde todo, yo soy un todo, mi gracia es ese conjunto de cosas que hago todo a la vez, ahí no me gana nadie».

En su poemario, El Zurdo intercala los poemas con una serie de 'Certezas' que, en palabras del autor, son «sentencias, ganchos de izquierda que se me van ocurriendo, aforismos que escribo en mis Redes o anoto cuando salta la chispa, cuando me hago el francotirador y me lío con el fuego amigo«.

La presentación de esta obra no le restará tiempo para seguir subido al escenario con su guitarra. Así, el mismo sábado tras la presentación en la Feria del Libro de Málaga tiene previsto ofrecer un concierto en la sala Mulse de Rincón de la Victoria con el grupo Señor Mirinda. Y sigue trabajando en la preparación de su nuevo disco en solitario, que podría estar listo para el mes de septiembre. Su próximo trabajo, tras el lanzamiento de 'Acto de Fe' se llamará 'Prueba de vida' y el músico confirma que supondrá «un golpe de timón a la madurez, una liberación para meterme en otros terrenos que me encantan, estoy muy contento», adelanta.

Álex Meléndez 'El Zurdo' ha trabajado en diferentes proyectos musicales, primero con el grupo de versiones Crossroads y después con Suite Paradiso y colaborando con la Free Soul Band, los Fabrizzios y Fugitivos del Swing, hasta que montó el grupo Vicios Caros, nombre bajo el que publicó 'Peluquería de señoras'. Después, lanzó en solitario el disco 'Acto de Fe'.