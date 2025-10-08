Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dan Brown, en la presentación de 'El último secreto', en Madrid Alberto Ortega / EP

Dan Brown recupera a Robert Langdon para arrasar el mercado editorial

Uno de los mayores superventas del mundo visita España para presentar 'El último secreto', nueva entrega de su saga más famosa

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:18

Doscientos cincuenta millones de ejemplares vendidos. Poquísimas figuras del mundo editorial se acercan a las cifras que lleva acumuladas el autor estadounidense Dan Brown (New ... Hampshire, 1964). Curiosamente Ken Follet, que podría ser un buen rival, también está visitando España estos días. Brown, el autor de 'El código Da Vinci' publica la sexta entrega de esa saga, protagonizada por el profesor Robert Langdon. Se trata de 'El último secreto', ambientada en Praga, que antes de publicarse ya tiene cerrado un contrato con Netflix para una serie a cargo de uno de los productores de 'Perdidos', aunque se desconoce si Tom Hanks repetirá en el papel principal. El escritor está encantado: «Las adaptaciones son un lenguaje distinto. Es como enviar a tu hijo a la Universidad, solo esperas al menos seguir reconociéndole cuando vuelva. Ahora tendremos ocho horas para contar el libro, no solo dos como en las películas».

