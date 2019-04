'Los caminantes', diez años de la invasión zombi más cañí Carlos Sisí, en su casa, prepara una nueva entrega de la salaga 'Los caminantes'. / Josele-Lanza - La saga de Carlos Sisí, que contagió la moda de los muertos vivientes desde Málaga, cumple una década. Tras vender 80.000 ejemplares, anuncia una sexta entrega FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Domingo, 28 abril 2019, 00:29

«Lo escribí para mí». Carlos Sisí (Madrid, 1971) no pensaba que aquella historia que le rodaba la cabeza podía tener interés editorial. «Fue un momento de mucho estrés en mi vida y cerca de los cuarenta recordé lo que me gustaba escribir cuando era adolescente, así que volví a hacerlo», rememora el autor afincado desde su infancia en Calahonda (Mijas), que se tomó eso de juntar letras como una terapia personal para escapar de la actividad de su empresa de diseño de páginas web. «Escribir te cura y te reconcilia con el mundo», reconoce el escritor de ciencia ficción que apostilla con humor: «Al menos, hasta que lees algunas reseñas».

Aunque los críticos nunca le faltan a los escritores, Sisí reconoce que siempre ha contado con el apoyo de los lectores. Ellos fueron los que provocaron la publicación de 'Los caminantes' en 2009 cuando se le ocurrió colgar unos capítulos en Internet de esta saga zombi que arrancaba con una invasión de muertos vivientes en las playas de Málaga. Ya lleva 80.000 ejemplares vendidos y subiendo.

«Los libros siguen conociendo ediciones y reimpresiones nuevas. Y eso es abrumador», asegura el creador de la saga, que ayer pasó por la Feria del Libro y reveló a SUR que la primera escena de la invasión zombi en el litoral malagueño tenía también algo de mala uva. Pero no como una crítica a la masificación turística, sino como una venganza literaria a esa colonia de «extranjeros endogámicos que hacen negocios en la Costa del Sol, principalmente entre ellos, no hablan español, ni les interesa nuestra cultura ni forma de vida, solo el clima y nuestra salud pública», explica Carlos Sisí, que tras toparse con algún que otro representante de esta 'élite' quiso que «aparecieran en el libro como los malos».

Sobre el éxito inmediato de 'Los caminantes' y su contagio a toda España, el autor se quita méritos. «Llegó en el momento adecuado», argumenta Sisí, que considera que la saga se vio beneficiada por «la aparición continuada de productos de calidad, como videojuegos, películas, series y también libros, como 'Guerra mundial Z'». No obstante, esa imagen cañí de la primera novela con una invasión de muertos vivientes que no tenía como escenario Wisconsin o Nueva York, sino que tenía su epicentro en el barrio de Carranque supuso toda una novedad y una ruptura. «Necesitábamos un descanso de los sheriffs y los rudos americanos que cuidan su granja», asegura el escritor, que llevó al papel lo que le apetecía leer: «Una historia de zombis que pasaba aquí, con situaciones de aquí, con la forma de hablar de aquí y en escenarios que pudiéramos recorrer».

El escritor, que presenta su nueva novela en la Feria del Libro, confiesa que su serie sobre muertos vivientes rompió una barrera al ambientar esta trama en España

Esto último no es secundario, ya que muchos lectores se lo siguen recordando. «No sé cuanta gente me ha dicho con entusiasmo: «¡Yo vivo cerca de Carranque!»... debe ser la zona más poblada del planeta», bromea Carlos Sisí, que en las sucesivas sagas ha ido propagando sus muertos vivientes por el resto de España, desde la Alhambra granadina a Barcelona. El autor confiesa que 'Los caminantes' nació como un libro «desenfadado y casi juvenil, que se lee cómodamente». Por eso, confiesa que ha servido de puerta de entrada a «mucha gente que antes nunca habían cogido un libro y me enorgullece decir que ahora son grandes lectores».

Secreto de sumario

El éxito de la primera entrega animó al escritor a seguir dando vida a sus aterradores muertos y que el inefable Juan Aranda siguiera intentando escapar de ellos. Por ello pensó en una trilogía que se completó con 'Necrópolis' y 'Hades Nebula'. «Cerré la saga con el tercer libro, con un final que me emocionó cuando lo escribí», relata Sisí, que consideraba que había «fatiga» de la moda zombi. Yademás le apetecía probar otros relatos, como hizo con 'Panteón' y 'Alma'. «Pero en cada presentación me pedían que continuase, que escribiese una precuela o un 'spin-off'... lo que fuera», rememora el autor que no se pudo resistir a tanto entusiasmo. «Había ganas y me las contagiaron», dice.

Con 'Rojo' llega el turno de los vampiros en una trilogía Le ha pasado lo mismo que con 'Los caminantes'. Puso unos fragmentos desligados de una historia vampírica en redes sociales y los lectores le empezaron a preguntar cuando salía la novela. «La respuesta fue entusiasta y masiva con más de dos mil 'me gusta'», reconoce Carlos Sisí, que releyó el clásico 'Salem's Lot' de Stephen King y pensó en todo lo que había evolucionado el género en los últimos años. «Y me atreví a escribir 'Rojo'», dijo el autor que ayer presentó en la Feria del Libro esta historia sobre una policía, un friki de 'Star Wars' y un militar que tratan de escapar a una plaga de vampiros. «He cogido lo más me atraía del mito, desdeñé algunas cosas e inventé otras», afirmó Sisí, que avanzó que más vale no acercarse con la ristra de ajos a sus chupasangres. La editorial Minotauro se mostró encantada con la novela, así que la trilogía vampírica está asegurada.

Para entonces, 'Los caminantes' ya hablaban inglés y francés en sus traducciones en Gran Bretaña, EE UUy Francia, mientras que en España la saga mudó de editorial, de Dolmen a Minotauro. «Ganamos en distribución, precios más económicos y ediciones en tapa dura», enumera el autor que respondió al entusiasmo del público con 'Aeternum' y, la última, 'Tempus fugit', que llegó en 2016. «Habrá un sexto título que se llamará 'Necrosum' y aparecerá a finales de 2020», avanza Carlos Sisí, que se guarda todavía el argumento como un secreto de sumario.

Los amantes de la saga esperan además noticias de su anunciada adaptación al cine, de la que hace tiempo no hay noticias. «La productora ha renovado la cesión de derechos y hay un guionista trabajando en la adaptación», explica el escritor que prefiere mantenerse al margen. «El cine y la literatura son medios distintos y manejan ritmos diferentes», confiesa Sisí, que tiene muy claro lo que hará el día de un futuro estreno de la película: «Llevar un cubo de palomitas».