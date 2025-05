Anders de la Motte, de policía a fenómeno del 'nordic noir': «Me vengo a escribir a Málaga»

Con sus tres millones de novelas vendidas, Anders de la Motte (Billesholm, Suecia, 1971), uno de los maestros aventajados del 'nordic noir', ha desembarcado en ... España de la mano de Planeta, que acaba de publicar la segunda entrega de su serie sobre la Unidad de Casos Perdidos, 'El hombre de cristal', en el que rescata el personaje de la inspectora hiperactiva Leo Asker. La fascinación hispana por la novela negra nórdica, la iguala el escritor con la misma devoción por nuestro país y particularmente, por Málaga, donde tiene casa, como otros autores de éxito internacional, caso del noruego Jo Nesbo y el francés Romain Puertolás. Este último fue también policía en otra vida, una profesión que comparte en su currículum el propio De la Motte, que este martes hablará de su última novela en el Centro Andaluz de las Letras (CAL, 19,30 horas).

-¿Asker es una perdedora o una triunfadora que se resiste al fracaso?

-Es la típica persona hiperactiva que se impacienta con la gente que no comparte sus altas capacidades. Esto la hace buena en su trabajo como detective, pero no como líder. Su educación la ha hecho muy resistente a los retos y siempre busca soluciones, por poco ortodoxas que sean. El choque de su personaje con los miembros de Casos Perdidos crea una dinámica interesante.

-En esta segunda novela hay asesinatos, pero también habla de relaciones de padres e hijas.

-Las relaciones familiares son siempre interesantes, porque son las únicas relaciones que no puedes elegir y con las que tienes que vivir. Tener un padre que le enseñó varias habilidades que la hacen buena en su trabajo, pero que también intentó matarla, crea una interesante tensión y dualidad en el personaje de Leo.

-¿Existe realmente la Unidad de Casos Desaparecidos?

-Ja, ja, me he reunido con muchos policías de diferentes países y todos afirman tener un departamento similar para los empleados que de alguna manera están rotos o han cometido grandes errores. Un lugar en el que esperar el final de tu carrera. Resulta que sé que en algunos departamentos de policía de España esta unidad la llaman 'Siberia'.

-¿Por qué nos interesan tanto los asesinos en serie?

-A la humanidad siempre le ha intrigado el concepto del mal. ¿Y qué puede ser más malvado que un asesino en serie? Yo además tengo una teoría. En la mayoría de los casos, los malos reciben su castigo, que normalmente se ajusta al delito. Esto proporciona al lector una satisfacción necesaria, que por contra es muy difícil de encontrar en la vida real, especialmente ahora que el mundo se vuelve cada vez más confuso y trastornado casi cada día. Creo que por eso la gente sigue volviendo al género de ficción policíaca. Queremos respuestas, justicia y que ganen los buenos. Y en la novela negra, casi siempre ganan.

-¿Escribe género negro porque fue policía o porque le gusta?

-Porque me gusta. Pero también escribo otros géneros policíacos. Mi mujer y yo escribimos una serie clásica de asesinatos y misterios al estilo de Agatha Christie que también me gusta mucho. Como todos los escritores, ante todo soy un ávido lector. Mi madre era bibliotecaria y desde muy pequeño tuve acceso permanente a los libros. Y sí, a veces me ayuda haber sido policía cuando escribo novela negra. Pero sobre todo, ser hijo de una bibliotecaria. Y amante de los libros.

-¿Es más seductora la vida de los policías en los libros que en la vida real?

-Sí, con diferencia. El trabajo policial en la vida real es rutinario en un 90%. Cuando escribes sobre ello tienes que dejar esas partes fuera, para no aburrir a los lectores. Dicho esto, el 10% restante del trabajo policial puede ser muy impredecible, emocionante y, a veces, peligroso. Esta es la parte en la que me centro en las novelas.

-¿El objetivo de sus libros es entretener o también encierran mensajes?

-Sobre todo entretener, aunque muchos de los retos a los que se enfrenta la protagonista también son reales. Como la misoginia.

-¿Y los casos de sus libros son los que le hubiera gustado investigar?

-Ja, ja, ojalá... Pero disfruto mucho inventándomelos y luego haciendo que mis personajes investiguen.

-Lleva década y media publicando, pero aquí solo han llegado dos novelas. ¿Nos quedan libros De la Motte para muchos años?

-Esperemos que sí. Me encanta mi trabajo y acabo de firmar un acuerdo para un total de diez libros de la serie 'Casos Perdidos'.

-Ha vendido tres millones de ejemplares. ¿Qué es para usted el éxito?

-Significa que puedo hacer lo que más me gusta para ganarme la vida a tiempo completo, cosa que muy pocos escritores pueden hacer. También me permite viajar por el mundo y conocer a colegas y lectores de muchos países. España es mi favorito.

-En España hay fascinación por el 'nordic noir'. ¿A qué atribuye este interés?

-Probablemente a una mezcla de cosas. Como el hecho de que, en términos de población, somos países relativamente pequeños y fríos, donde hay invierno y oscuridad la mitad del año y donde lobos, osos, trolls y gigantes aún vagan por los bosques. Y probablemente también el hecho de que se nos considere países seguros y pacíficos, lo que crea una dinámica interesante con los delitos.

-Se ha comprado casa en Málaga. ¿Por qué?

-Una de las ventajas de ser escritor es que puedes trabajar desde cualquier sitio. Desde hace un año tenemos un apartamento, donde vengo a escribir y a disfrutar de la cultura, la comida y el clima españoles. Nos encanta estar aquí, Málaga es una ciudad fantástica. En realidad, vinimos aquí en nuestra luna de miel hace 25 años y ya entonces nos enamoramos de la ciudad y de Andalucía.

-Jo Nesbo también vive en la Costa del Sol. ¿Málaga es buena para escribir o simplemente para descansar?

-Para ambas cosas. A mi mujer y a mí nos encanta que haya tantas cosas que hacer, como museos, restaurantes y lugares de interés. Y vuestro clima es tan agradable que en invierno tenéis casi dos horas y media más de luz que en el sur de Suecia, donde vivo yo, y probablemente tres horas y media más que en Noruega, de donde es Jo. Así que, como escritores, ¡somos mucho más productivos cuando estamos aquí!

-En Málaga también tenemos a un maestro del género negro, Javier Castillo, que ha vendido millones de ejemplares. ¿Le conoce?

-No en persona, pero sí lo conozco. La novela negra española está ganando mucho interés internacional últimamente e intentaré ponerme al día con algunas de mis lecturas durante mis vacaciones.

-Aquí existe el mito de la sueca como símbolo de belleza. ¿Qué simboliza España para los suecos?

-Somos gente muy trabajadora y a veces demasiado seria. Nos encanta España porque, además de la cultura, la comida y el clima, se disfruta de la vida un poco mejor que nosotros. Creo que nos gustaría parecernos un poco más a vosotros en ese aspecto. Por cierto, mi mujer es medio italiana, así que eso también influye...

-¿Y una novela sobre un crimen en Málaga?

-Cuanto más tiempo pase aquí, mayor será la posibilidad de escribirla, ¡por supuesto!