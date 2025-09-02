Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El escritor cubano Leonardo Padura. Iván Giménez

Libros

Leonardo Padura novela la tristeza de la Cuba derrotada

En 'Morir en la arena' narra los cincuenta años más frustrantes de la isla viajando de una tragedia personal a la colectiva / «La miseria crea miserables, y eso es lo que está pasando En Cuba, donde no puedes huir de la terrible realidad que entra por la puerta de tu casa»

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:03

«Es la novela más triste que he escrito». Lo dice Leonardo Padura (La Habana, 1955), que parte de una trágica historia real que le ... sirve para repasar los últimos 50 años de su Cuba natal. Acaso los más difíciles descorazonadores. El narrador y Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015 habla de rabia, amor, frustración, resentimiento, esperanza y segundas oportunidades en 'Morir en la arena' (Tusquets). A través de un drama familiar, Padura traza la radiografía de una generación que creyó en el sueño revolucionario y que terminó enfrentando la decepción castrista, la necesidad, la censura, el exilio y la ruina material.

