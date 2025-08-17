Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Prototipo de Leica fabricado en 1923 y subastado en 2012 Leonhard Foeger / REUTERS
Fotografía

Leica celebra un siglo como la gran reina de las cámaras

La legendaria marca alemana traerá a España la mayor exposición de su centenario, con imágenes de los maestros que han forjado con ella la historia de la fotografía

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 16:47

La historia de la fotografía se ha forjado con cámaras Leica. La legendaria marca alemana es ya centenaria y se mantiene como referencia en la ... era de la revolución digital y la inteligencia artificial. Cumplidos cien años desde la creación del primer modelo comercial en 1925, la mítica Leica I, la firma entra en su segundo siglo con su marchamo de calidad, sin perder su cetro y su corona como indiscutida reina de las cámaras.

