Julio Llamazares en las trincheras de Cérida de Rubielos, uno de los escenarios de la batalla de Teruel . Jeosm
Julio Llamazares: «Las heridas morales de la Guerra Civil no han cicatrizado»

El escritor regresa a las librerías con 'El viaje de mi padre'

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Teruel

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:29

Se arrepiente Julio Llamazares (Vegamián, León 1955) de no haber prestado atención a las historias que le contaba su padre sobre la Guerra Civil. Unas ... tribulaciones que recrea rehaciendo el recorrido de su progenitor por «la espina dorsal de península» hace casi 90 años en 'El viaje de mi padre' (Alfaguara). Sigue la ruta que Nemesio Alonso Díez, su padre, recorrió como soldado de los sublevados en la batalla de Teruel. «Es un libro de viajes, no de la guerra», asegura su autor que se propuso averiguar qué sintió y vivió su padre cuando dejó su remota aldea natal para aterrizar en la batalla de Teruel, «la más cruenta de la contienda, junto a la del Ebro, librada en el más frío del siglo XX».

