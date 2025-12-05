Vamos a tratar hoy de un cantaor venido al mundo en Granada el último año del siglo XIX, concretamente en el mes de enero, y ... que apenas salió del barrio sacromontano que le vio nacer. Juan Moreno Maya en el Registro Civil y Juanillo el Gitano en el mundo de los ayes, fue hijo de Paco Moreno o Paco el Gitano, cantaor que actuó en zambras de su tierra natal. Nieto de La Chata de la Jampona, bailaora del siglo XIX y la más antigua figura conocida de la dinastía granadina de los Maya; sobrino de María Maya 'La Jardín', bailaora e hija de La Jampona, e igualmente sobrino de Antonio Maya 'El Cotorrero', cantaor y guitarrista que actuó en América y fue padre de los bailaores Juan y Bienvenido Maya.

Juanillo el Gitano era un conformista que estuvo adornado de virtudes, según comentario de su biógrafo Eduardo Molina Fajardo; su cante apenas trascendió de aficionado y fueron muchos los destacados profesionales que acudían a escucharlo como maestro de muchos cantes y de manera especial de soleares.

Fue un hombre que huyó siempre de los escenarios y gustó más de los grupos de cabales, posiblemente porque tardaba en encontrarse y, además, porque lo suyo nunca fue un cante para consumo. Le recuerdo una noche en la granadina venta El Álamo con la guitarra de Manuel Martín Liñán, esperar más de dos horas en ofrecernos unos cantes, a causa de tener cerca de nosotros a unos individuos a los que les salían los billetes por los bolsillos y creer que con ello todo estaba conseguido.

Juan logró en muchas ocasiones su momento mágico en aquel lugar en que nos encontrábamos, o en los cuartos de la venta de Zoraida. A su cante preferido, la soleá y a otros que también gustaba hacer, como la siguiriya o la bulería, le acompañaron en muchas ocasiones Antonio Guardia 'Pataperro', Manuel Martín Liñán, Pepe Amaya, Miguel el Negro... y cuando no había guitarra se acompañaba a sí mismo. Eduardo Molina Fajardo comentaba entre otras cosas lo de acompañarse en el cante con gran soltura y que cuando bebía sacaba una fotografía de Frasquito Yerbabuena y se echaba a llorar. Poco antes de morir, la Peña El Madroñero nos convocó para un homenaje que se le tributó en el desaparecido Teatro Cervantes granadino y al que tuvimos el placer de asistir. Con este homenaje cerró sus puertas el coliseo granadino que fue demolido poco después. Juan Moreno Maya 'Juanillo el Gitano' falleció el día 25 de noviembre de 1969. El próximo martes se cumplirán cincuenta y seis años de su fallecimiento.