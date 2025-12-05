Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Oído al cante

Juanillo el gitano

Gonzalo Rojo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Vamos a tratar hoy de un cantaor venido al mundo en Granada el último año del siglo XIX, concretamente en el mes de enero, y ... que apenas salió del barrio sacromontano que le vio nacer. Juan Moreno Maya en el Registro Civil y Juanillo el Gitano en el mundo de los ayes, fue hijo de Paco Moreno o Paco el Gitano, cantaor que actuó en zambras de su tierra natal. Nieto de La Chata de la Jampona, bailaora del siglo XIX y la más antigua figura conocida de la dinastía granadina de los Maya; sobrino de María Maya 'La Jardín', bailaora e hija de La Jampona, e igualmente sobrino de Antonio Maya 'El Cotorrero', cantaor y guitarrista que actuó en América y fue padre de los bailaores Juan y Bienvenido Maya.

