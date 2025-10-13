Para quitarse el sombrero

Comenta Compartir

Hay películas que, como algunas personas, son refugio. Para una tarde aciaga, para un diita intenso, para una mala racha. Según el malestar, yo recurro ... a un listado de clásicos como quien va al botiquín. Analgésicos audiovisuales o puros placebos, qué más da. Pero hay mucho de seguro balsámico en lo de revisitar conocidas tramas en películas ya pasadas, requetevistas. La muerte inesperada de Diane Keaton, ay, llena las redes estos días de su imagen siempre fresca y jovial sin bisturí, de su porte achalecado, de sus sombreros nuevos y eternos, de sus miles de trajes sastre para cada ocasión. Hay quien prefiere para su adiós escenas de 'El padrino', o de 'Manhattan', o de la divertida 'El club de las primeras esposas'… Difícil elegir unos planos entre medio centenar de filmes. La propia Keaton dejó escrito en sus memorias que su película preferida era 'Cuando menos te lo esperas', esa atípica comedia romántica protagonizada junto a Jack Nicholson, ambos en increíble estado de gracia. Estoy de acuerdo con el buen tino de todas estas elecciones, faltaría, porque a Diane daba gusto verla en cualquier situación. Pero yo, sin huir de los tópicos y tirando de mi particular vademécum cinéfilo, he preferido revisar, ya van miles, esa delicia imperturbable de 'Annie Hall', que hasta lleva el apellido real de la gran actriz desaparecida, ay. Cuenta Woody Allen en su autobiografía que hasta seis finales distintos rodaron para esta comedia agridulce, quizá las más tierna, triste, filosófica y divertida historia de amor jamás contada, con esa conclusión tan de pellizco. Difícil no embelesarse con la alocada Annie, chispeante, de ojos grandes y sonrisa embaucadora. Normal que tanto en nuestro ideal de moda como en nuestro imaginario romántico siempre busquemos a gente de tal porte. Que nos calme de las langostas y nos hable así, parándose de medio lado, agitando los brazos, sentenciando de modo enérgico pero dulce, calmando grescas con una sonrisa inteligente de las que abrigan cualquier corazón. Keaton, para siempre en nuestros botiquines.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cine