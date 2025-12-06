Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José Sacristán: «Llevo casi 70 años en esto, si yo me quejara sería un cabrón»

El intérprete homenajea a su amigo Fernán-Gómez en 'El hijo de la cómica', el relato de su desconocida infancia y juventud. Este sábado y domingo estará en el Cervantes

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:20

Se llevaban 16 años de diferencia, una generación de por medio. Uno era adolescente durante la guerra civil, el otro apenas un bebé. Pero les ... unían sus orígenes humildes y, sobre todo, una conciencia de clase que nunca olvidaron. De esa amistad nace 'El hijo de la cómica', el homenaje de José Sacristán a su amigo Fernando Fernán-Gómez. El actor de Chinchón mezcla sus recuerdos con las memorias que dejó escritas Fernán-Gómez ('El tiempo amarillo. 1921-1943') para componer el relato de la infancia y juventud del actor, dramaturgo y director, su etapa más desconocida. Sacristán adapta, dirige y representa la obra, que se instalará este sábado 6 y domingo 7 de diciembre en el Teatro Cervantes (19.00 horas, entre 11 y 30 euros).

