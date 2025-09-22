Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jorge Bustos pone orden en las noticias cada mañana en 'Herrera en Cope'. SUR

Jorge Bustos: «Ojalá llegue a ser la mitad de bueno que es Carlos Herrera»

El periodista y locutor, que se ha convertido en pieza fundamental del programa estrella de Cope, acompaña al «maestro» este martes en directo desde el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:57

Hace menos de un mes que le cambió la vida. No solo porque se estrenó en 'Herrera en Cope', sino porque con la mudanza desde ... el informativo de mediodía al espacio bandera de la cadena conducido con el «maestro» Carlos Herrera se levanta a las 3,45 horas para ponerse al micrófono cuando todavía ni ha amanecido. «Hay que acostumbrarse al madrugón, pero lo hago con ilusión», cuenta el periodista y escritor Jorge Bustos (Madrid, 1982), que este martes dará los buenos días desde el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, donde se emite en directo el programa (6 a 13 horas). Sus horarios han cambiado, aunque en el fondo el locutor sigue haciendo lo de siempre: informar y analizar. Y, además, viaja. Por eso, tira de su acreditada ironía para asegurar que está encantando porque «como auténtico madrileño, estoy deseando salir de la ciudad con cualquier excusa», aunque, vistos los continuos problemas ferroviarios de los últimos meses con el AVE, espera llegar a tiempo a Málaga «si Óscar Puente lo tiene a bien».

